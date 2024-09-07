ЗСУ відбили 101 атаку армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 07.09.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

Противник надалі намагається прорвати оборону наших військ на Сіверському напрямку, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, на даний час всі атаки відбиті.

На Лиманському напрямку ворог атакував в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки і Діброви. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. В напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилась Козача Лопань.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки, Неліпівка де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

Безперервно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль.

Складна ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки на даний час тривають бої у шести локаціях.

На Времівському напрямку наші війська відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдають обстрілів по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.