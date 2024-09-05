ЗСУ відбили 111 атак армії РФ від початку доби

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 16:00 05.09.2024.

Найбільше бойових зіткнень на Покровському та Курахівському напрямку. Менш як за добу кількість штурмів перевищує два десятки, а Сили оборони роблять все можливе для стримування ворога.

Продовжують потерпати від російських артилерійських та мінометних обстрілів прикордонні райони Сумщини — постраждали населені пункти Бобилівка, Порозок, Степок та Покровка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Сумах, Гриценковому, Сімейкиному, Партизанському, Ямполю, Юнаківці, Річках, Кияниці та Новій Січі.

На Сіверському напрямку з початку доби зафіксували чотири ворожі штурми. Росіяни намагались просунутись біля Верхньокам’янського та Спірного. Станом на 16:00 тривав один бій.

На Лиманському напрямку зафіксували 13 боїв з початку доби. У зведенні повідомили, що три атаки продовжуються. Бої точились поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 10 боїв. Росіяни штурмували позиції Сил оборони поблизу Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Станом на 16:00 тривали шість бойових зіткнень.

На Харківському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог атакував позиції ЗСУ біля Вовчанська.

На Краматорському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень. Окупаційні війська штурмували позиції ЗСУ поблизу Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. На момент написання зведення продовжувалось три атаки.

На Торецькому напрямку відбулось шість боїв. Росіяни атакували позиції Сил оборони поблизу Торецька та Неліпівки. П’ять боїв тривали станом на 16:00.

На Покровському напрямку з початку доби відбулось 27 атак. Окупанти масовано атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка та Михайлівка. Станом на 16:00 тривало шість бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку зафіксували 23 бої. З них 19 вже відбито. Росіяни намагались просунутись поблизу Красногорівки, Лисівки, Костянтинівки, Українська, Галицинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку відбулось шість зіткнень. З них два тривали станом на 16:00. Ворог атакував позиції ЗСУ біля Водяного та Вугледара.

На Гуляйпільському напрямку без ворожих штурмів. Проте окупанти атакували з повітря Білогір'я.

На Оріхівському напрямку тривав бій станом на 16:00.