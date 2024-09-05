ЗСУ відбили 111 атак армії РФ від початку доби

Українські військові стримують наступ росіян на всіх ділянках фронту. Окупанти продовжують штурмувати позиції Сил оборони, водночас обстрілюючи міста ракетами, авіабомбами та артилерією. Станом на 16:00 5 вересня ЗСУ відбили 111 атак російської армії.
Головні тези:
- ЗСУ відбили 111 атак російської армії, стримуючи наступ окупантів на всіх напрямках фронту.
- Українські війська продовжують робити все можливе для стримування ворога, який штурмує позиції Сил оборони та обстрілює населені пункти ракетами і авіабомбами.
- Найбільше бойових зіткнень зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.
Актуальна ситуація 5 вересня на різних напрямках фронту
Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 16:00 05.09.2024.
Найбільше бойових зіткнень на Покровському та Курахівському напрямку. Менш як за добу кількість штурмів перевищує два десятки, а Сили оборони роблять все можливе для стримування ворога.
На Харківському напрямку з початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Ворог атакував позиції ЗСУ біля Вовчанська.
На Куп’янському напрямку зафіксовано 10 боїв. Росіяни штурмували позиції Сил оборони поблизу Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. Станом на 16:00 тривали шість бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку зафіксували 13 боїв з початку доби. У зведенні повідомили, що три атаки продовжуються. Бої точились поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового.
На Сіверському напрямку з початку доби зафіксували чотири ворожі штурми. Росіяни намагались просунутись біля Верхньокам’янського та Спірного. Станом на 16:00 тривав один бій.
На Краматорському напрямку відбулось вісім бойових зіткнень. Окупаційні війська штурмували позиції ЗСУ поблизу Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. На момент написання зведення продовжувалось три атаки.
На Торецькому напрямку відбулось шість боїв. Росіяни атакували позиції Сил оборони поблизу Торецька та Неліпівки. П’ять боїв тривали станом на 16:00.
На Покровському напрямку з початку доби відбулось 27 атак. Окупанти масовано атакували позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка та Михайлівка. Станом на 16:00 тривало шість бойових зіткнень.
На Курахівському напрямку зафіксували 23 бої. З них 19 вже відбито. Росіяни намагались просунутись поблизу Красногорівки, Лисівки, Костянтинівки, Українська, Галицинівки та Георгіївки.
На Времівському напрямку відбулось шість зіткнень. З них два тривали станом на 16:00. Ворог атакував позиції ЗСУ біля Водяного та Вугледара.
На Гуляйпільському напрямку без ворожих штурмів. Проте окупанти атакували з повітря Білогір'я.
На Оріхівському напрямку тривав бій станом на 16:00.
На Придніпровському напрямку зафіксували два бойових зіткнення.
Втрати Росії у війні проти України
За даними Генштабу, росіяни втратили 1200 військових за останню добу. Ворог також зазнавав збитків у техніці:
танків — 8624 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16869 (+21) од.;
артилерійських систем — 17725 (+31) од.;
РСЗВ — 1177 од.;
засобів ППО — 940 од.;
літаків — 368 од.;
вертольотів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14658 (+42) од.;
крилаті ракети — 2587 (+7) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24044 (+37) од.;
спеціальної техніки — 3024 (+10) од.
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