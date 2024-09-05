ВСУ отразили 111 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 111 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные сдерживают наступление россиян на всех участках фронта. Оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны, обстреливая города ракетами, авиабомбами и артиллерией. По состоянию на 16:00 5 сентября ВСУ отразили 111 атак российской армии.

Главные тезисы

  • ВСУ отразили 111 атак российской армии, сдерживая наступление оккупантов на всех направлениях фронта.
  • Украинские войска продолжают делать все возможное для сдерживания врага, который штурмует позиции Сил обороны и обстреливает населенные пункты ракетами и авиабомбами.
  • Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Актуальная ситуация 5 сентября на разных направлениях фронта

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 16.00 05.09.2024.

Больше всего боевых столкновений на Покровском и Кураховском направлении. Менее чем за сутки количество штурмов превышает два десятка, а Силы обороны делают все возможное для сдерживания врага.

Продолжают страдать от российских артиллерийских и минометных обстрелов приграничные районы Сумщины — пострадали населенные пункты Бобыловка, Порозок, Степок и Покровка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумам, Гриценко, Семейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Рекам, Киянице и Новой Сечи.

  • На Харьковском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал позиции ВСУ возле Волчанска.

  • На Купянском направлении зафиксировано 10 боев. Россияне штурмовали позиции Сил обороны вблизи Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. По состоянию на 16:00 продолжались шесть боевых столкновений.

  • На Лиманском направлении зафиксировали 13 боев с начала суток. В сводке сообщили, что три атаки продолжаются. Бои шли около Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового.

  • На Северском направлении с начала суток зафиксировали четыре вражеских штурма. Россияне пытались продвинуться у Верхнекаменного и Спорного. По состоянию на 16:00 продолжалось одно сражение.

  • На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупационные войска штурмовали позиции ВСУ вблизи Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. На момент написания сводки продолжалось три атаки.

  • На Торецком направлении прошли шесть боев. Россияне атаковали позиции Сил обороны вблизи Торецка и Нелиповки. Пять боев продолжались по состоянию на 16:00.

  • На Покровском направлении с начала суток произошло 27 атак. Оккупанты массированно атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка и Михайловка. По состоянию на 16:00 продолжалось шесть боевых столкновений.

  • На Кураховском направлении зафиксировали 23 боя. Из них 19 уже отбиты. Россияне пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Лисовки, Константиновки, Украинской, Галицыновки и Георгиевки.

  • На Времивском направлении произошло шесть столкновений. Из них два продолжались по состоянию на 16:00. Враг атаковал позиции ВСУ возле Водяного и Угледара.

  • На Гуляйпольском направлении без вражеских штурмов. Однако оккупанты атаковали с воздуха Белогорье.

  • На Ореховском направлении продолжался бой на 16:00.

  • На Приднепровском направлении зафиксировали два боевых столкновения.

Потери России в войне против Украины

По данным Генштаба, россияне потеряли 1200 военных за последние сутки. Враг также понес потери в технике:

  • танков — 8624 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 16869 (+21) ед;

  • артиллерийских систем — 17725 (+31) ед;

  • РСЗО — 1177 ед;

  • средств ПВО — 940 ед;

  • самолетов — 368 ед;

  • вертолетов — 328 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42) ед;

  • крылатые ракеты — 2587 (+7) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед;

  • специальной техники — 3024 (+10) ед.

Потери армии РФ согласно данным Генштаба

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