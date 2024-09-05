ВСУ отразили 111 атак армии РФ с начала суток

Украинские военные сдерживают наступление россиян на всех участках фронта. Оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны, обстреливая города ракетами, авиабомбами и артиллерией. По состоянию на 16:00 5 сентября ВСУ отразили 111 атак российской армии.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 111 атак российской армии, сдерживая наступление оккупантов на всех направлениях фронта.
- Украинские войска продолжают делать все возможное для сдерживания врага, который штурмует позиции Сил обороны и обстреливает населенные пункты ракетами и авиабомбами.
- Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.
Актуальная ситуация 5 сентября на разных направлениях фронта
Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 16.00 05.09.2024.
Больше всего боевых столкновений на Покровском и Кураховском направлении. Менее чем за сутки количество штурмов превышает два десятка, а Силы обороны делают все возможное для сдерживания врага.
На Харьковском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал позиции ВСУ возле Волчанска.
На Купянском направлении зафиксировано 10 боев. Россияне штурмовали позиции Сил обороны вблизи Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. По состоянию на 16:00 продолжались шесть боевых столкновений.
На Лиманском направлении зафиксировали 13 боев с начала суток. В сводке сообщили, что три атаки продолжаются. Бои шли около Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового.
На Северском направлении с начала суток зафиксировали четыре вражеских штурма. Россияне пытались продвинуться у Верхнекаменного и Спорного. По состоянию на 16:00 продолжалось одно сражение.
На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупационные войска штурмовали позиции ВСУ вблизи Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. На момент написания сводки продолжалось три атаки.
На Торецком направлении прошли шесть боев. Россияне атаковали позиции Сил обороны вблизи Торецка и Нелиповки. Пять боев продолжались по состоянию на 16:00.
На Покровском направлении с начала суток произошло 27 атак. Оккупанты массированно атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка и Михайловка. По состоянию на 16:00 продолжалось шесть боевых столкновений.
На Кураховском направлении зафиксировали 23 боя. Из них 19 уже отбиты. Россияне пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Лисовки, Константиновки, Украинской, Галицыновки и Георгиевки.
На Времивском направлении произошло шесть столкновений. Из них два продолжались по состоянию на 16:00. Враг атаковал позиции ВСУ возле Водяного и Угледара.
На Гуляйпольском направлении без вражеских штурмов. Однако оккупанты атаковали с воздуха Белогорье.
На Ореховском направлении продолжался бой на 16:00.
На Приднепровском направлении зафиксировали два боевых столкновения.
Потери России в войне против Украины
По данным Генштаба, россияне потеряли 1200 военных за последние сутки. Враг также понес потери в технике:
танков — 8624 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16869 (+21) ед;
артиллерийских систем — 17725 (+31) ед;
РСЗО — 1177 ед;
средств ПВО — 940 ед;
самолетов — 368 ед;
вертолетов — 328 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14658 (+42) ед;
крылатые ракеты — 2587 (+7) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 24044 (+37) ед;
специальной техники — 3024 (+10) ед.
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