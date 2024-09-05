ВСУ отразили 111 атак армии РФ с начала суток

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 16.00 05.09.2024.

Больше всего боевых столкновений на Покровском и Кураховском направлении. Менее чем за сутки количество штурмов превышает два десятка, а Силы обороны делают все возможное для сдерживания врага.

Продолжают страдать от российских артиллерийских и минометных обстрелов приграничные районы Сумщины — пострадали населенные пункты Бобыловка, Порозок, Степок и Покровка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Сумам, Гриценко, Семейкино, Партизанскому, Ямполю, Юнаковке, Рекам, Киянице и Новой Сечи.

На Северском направлении с начала суток зафиксировали четыре вражеских штурма. Россияне пытались продвинуться у Верхнекаменного и Спорного. По состоянию на 16:00 продолжалось одно сражение.

На Лиманском направлении зафиксировали 13 боев с начала суток. В сводке сообщили, что три атаки продолжаются. Бои шли около Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового.

На Купянском направлении зафиксировано 10 боев. Россияне штурмовали позиции Сил обороны вблизи Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. По состоянию на 16:00 продолжались шесть боевых столкновений.

На Харьковском направлении с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Враг атаковал позиции ВСУ возле Волчанска.

На Краматорском направлении произошло восемь боевых столкновений. Оккупационные войска штурмовали позиции ВСУ вблизи Предтечино, Ивановского, Иванополья и Клещиевки. На момент написания сводки продолжалось три атаки.

На Торецком направлении прошли шесть боев. Россияне атаковали позиции Сил обороны вблизи Торецка и Нелиповки. Пять боев продолжались по состоянию на 16:00.

На Покровском направлении с начала суток произошло 27 атак. Оккупанты массированно атаковали позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка и Михайловка. По состоянию на 16:00 продолжалось шесть боевых столкновений.

На Кураховском направлении зафиксировали 23 боя. Из них 19 уже отбиты. Россияне пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Лисовки, Константиновки, Украинской, Галицыновки и Георгиевки.

На Времивском направлении произошло шесть столкновений. Из них два продолжались по состоянию на 16:00. Враг атаковал позиции ВСУ возле Водяного и Угледара.

На Гуляйпольском направлении без вражеских штурмов. Однако оккупанты атаковали с воздуха Белогорье.

На Ореховском направлении продолжался бой на 16:00.