Преступная армия РФ начала использовать в войне против Украины БпЛА с оптовоколонными кабелями, соединяющими дрон с пультом оператора, а не за счет радиоволн.

Что известно об использовании армией РФ нового типа дронов в войне против Украины

Журналисты издания отмечают, что впервые этот новый тип дронов был замечен на фронте в Украине еще в марте.

Однако российские оккупанты стали более широко использовать данный тип беспилотников.

Отмечается, что за счет оптоволоконной проволоки обеспечивается более стабильная связь между дроном и оператором, создавая защиту от радиопомех.

Отмечается, что при пролете дрона кабель разматывается из прикрепленной к беспилотнику катушки.

Использование подобного типа беспилотников также испытывают в Украине.

По словам директора оборонной программы в Центре новой американской безопасности Стейси Пэттиджон, рано судить об эффективности такого типа дронов на основе информации из Интернета.

Однако, учитывая широкое применение систем РЭБ, определенный смысл в использовании этого вида дронов все же есть.

использование дронов русскими оккупантами

Сама эта концепция, как отмечают авторы материала, не нова. Аналогичным образом происходило наведение ракет еще в середине прошлого столетия.

Даже сейчас на вооружении ВСУ есть американские противотанковые ракеты TOW, где управление ракетой обеспечивается именно через проволоку, тянущуюся за ней от пускового комплекса.

Альтернативой является использование автономных систем наведения, однако они значительно сложнее и дороже, однако позволяют использование беспилотников в режиме выстрелов и забыл, без необходимости наведения вручную.

Существуют веские признаки того, что следующий этап в войне беспилотников может быть именно в этом, – прогнозируют авторы материала издания. Поделиться

Что известно о недостатках проводных беспилотников

Петтиджон отмечает, что дроны с оптоволоконной проволокой имеют целый ряд недостатков.

В частности, связь между оператором и дроном через проволоку очень ограничивает дальность полета такого беспилотника.

При этом и катушка и сама проволока имеют собственный вес и ограничивают полезную нагрузку беспилотника.

Кроме этого, такие дроны нельзя использовать в лесистой местности. Также не получится использовать несколько таких дронов одновременно на одной локации.

Но все эти недостатки не означают, что проволочным дронам не найдется своей ниши на поле боя. Есть видео, на которых это оружие поражает цели и наносит ущерб.

Потери беспилотников в радиоэлектронной борьбе огромны, поэтому преимущества троса потенциально перевешивают недостатки.

Угроза глушения, вероятно, вызывает гораздо большее беспокойство, чем риск повесить дрон на дереве.