Десятки российских дронов упали самостоятельно во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Десятки российских дронов упали самостоятельно во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
дрон
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Новая российская атака на территорию Украины, которая продолжалась ночью и утром 31 августа, оказалась действительно аномальной, ведь 25 вражеских беспилотников просто упали, не долетев до своих целей, а еще 3 - полетели в Россию и Беларусь.

Главные тезисы

  • Россияне снова использовали баллистические и зенитные управляемые ракеты, а также ударные дроны.
  • Противовоздушная оборона работала в нескольких областях Украины, уничтожены 24 ударных беспилотника врага.
  • В Харькове количество жертв в результате российского удара возросло до 97 человек.

Атака РФ на Украину 31 августа — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, ночью армия РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Воронежской области, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донетчины и 52-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из РФ.

Чтобы уничтожить вражеские цели, были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 24 ударных БпЛА «Shahed-131/136», 25 — локационно потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника улетели в направлении России, еще один — в республику Беларусь.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях. Вместе — к победе! — подчеркивают Воздушные силы ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

В Харькове возросло количество жертв в результате удара РФ

Как сообщил утром 31 августа председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, количество пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 97 человек.

Напомним, что вечером 30 августа российские оккупационные войска ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.

По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних, — написал он.

Что касается погибших, то по состоянию на 22:00 было известно о семи убитых россиянами гражданских — эта информация больше не обновлялась.

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