По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 360 захватчиков преступной армии РФ на фронте и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

личного состава — около 614 тыс. 950 (+1 тыс. 360) человек,

танков — 8 тыс 582 (+8) ед, боевых бронированных машин — 16 тыс 736 (+14) ед,

артиллерийских систем — 17 тыс 614 (+42) ед,

РСЗО — 1 тыс 176 (+1) ед,

средства ПВО — 940 (+0) ед,

самолетов — 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 471 (+18),

крылатые ракеты — 2 тыс 557 (+1),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 825 (+62) ед,

специальная техника / special equipment — 2 тыс 977 (+10)

Что известно о текущей ситуации на фронте

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили 183 атаки российских оккупантов.

Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области, однако враг вел активные боевые действия в районах Купянска, Лимана и Курахово.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

В Харьковской области в течение суток зафиксировано 7 боеприкосновений в районах Плетеновки, Липцев и Волчанская.

В направлении Купянска российские оккупанты провели 32 безуспешных попытки атак неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 22 раза атаковали вблизи Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

В направлении Северская преступная армия РФ совершила 4 атаки вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

В направлении Краматорска зафиксировано 12 безуспешных атак российских оккупантов недалеко от Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

В направлении Торецка украинскими военными отражены 16 вражеских атак возле Торецка и Нелиповки.

В направлении Покровска российские оккупанты провели 55 безуспешных попыток атак вблизи Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродовки, Карловки, Новогродовки, Мариновки, Миролюбовки, Михайловки и Селидового. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

В направлении Курахового украинскими военными отражены 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

Кроме этого, российские оккупанты 8 раз безуспешно атаковали возле Угледара и Водяного.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области зафиксирована одна попытка атак захватчиков из армии РФ недалеко от Роботиного.

На левобережье Херсонской области ВСУ также отразили 2 вражеских атаки.

По остальным направлениям противник наступательных действий не проводил.