Генштаб обновил данные по потерям армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб обновил данные по потерям армии РФ на фронте

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
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По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1 тыс 360 захватчиков преступной армии РФ на фронте и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали 1 тыс. 360 захватчиков РФ и уничтожили вражескую технику.
  • Актуальные данные о потерях армии РФ на украинском фронте.
  • Силовая реакция украинских военных на атаки российских оккупантов.
  • Динамика утрат военной техники и личного состава армии РФ в войне против Украины.
  • Статистика и анализ наиболее напряженных точек на фронте и сторон в зоне боевых действий.

Что известно о текущих и общих потерях армии РФ в войне против Украины

  • личного состава — около 614 тыс. 950 (+1 тыс. 360) человек,

  • танков — 8 тыс 582 (+8) ед,

    боевых бронированных машин — 16 тыс 736 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 17 тыс 614 (+42) ед,

  • РСЗО — 1 тыс 176 (+1) ед,

  • средства ПВО — 940 (+0) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 тыс 471 (+18),

  • крылатые ракеты — 2 тыс 557 (+1),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подлодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 23 тыс 825 (+62) ед,

  • специальная техника / special equipment — 2 тыс 977 (+10)

Что известно о текущей ситуации на фронте

По информации Генштаба, за прошедшие сутки украинские военные отразили 183 атаки российских оккупантов.

Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области, однако враг вел активные боевые действия в районах Купянска, Лимана и Курахово.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли девять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме того, поразили средство ПВО и еще один важный объект.

  • В Харьковской области в течение суток зафиксировано 7 боеприкосновений в районах Плетеновки, Липцев и Волчанская.

  • В направлении Купянска российские оккупанты провели 32 безуспешных попытки атак неподалеку Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки и Глушковки.

  • В направлении Лимана в Донецкой области российские кафиры 22 раза атаковали вблизи Твердохлебового, Новосергеевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Невского и Новосадового.

  • В направлении Северская преступная армия РФ совершила 4 атаки вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

  • В направлении Краматорска зафиксировано 12 безуспешных атак российских оккупантов недалеко от Калиновки, Временного Яра, Ступочек, Ивановского, Андреевки и Предтечиного.

  • В направлении Торецка украинскими военными отражены 16 вражеских атак возле Торецка и Нелиповки.

  • В направлении Покровска российские оккупанты провели 55 безуспешных попыток атак вблизи Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродовки, Карловки, Новогродовки, Мариновки, Миролюбовки, Михайловки и Селидового. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки.

  • В направлении Курахового украинскими военными отражены 24 атаки противника вблизи Украинской, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки.

  • Кроме этого, российские оккупанты 8 раз безуспешно атаковали возле Угледара и Водяного.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области зафиксирована одна попытка атак захватчиков из армии РФ недалеко от Роботиного.

На левобережье Херсонской области ВСУ также отразили 2 вражеских атаки.

По остальным направлениям противник наступательных действий не проводил.

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