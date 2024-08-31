За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 360 загарбників злочинної армії РФ на фронті та знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

особового складу — близько 614 тис 950 (+1 тис 360) осіб,

танків — 8 тис 582 (+8) од, бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,

артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,

РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,

засоби ППО — 940 (+0) од,

літаків — 368 (+0) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),

крилаті ракети — 2 тис 557 (+1),

кораблі /катери — 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,

спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 977 (+10)

Що відомо про поточну ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 183 атаки російських окупантів.

Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині, однак ворог вів активні бойові дії в районах Куп’янська, Лимана та Курахового.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

На Харківщині протягом доби зафіксовано 7 боєзіткнень в районах Плетенівки, Липців та Вовчанська.

У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 32 безуспішні спроби атак неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 22 рази атакували поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

У напрямку Сіверська злочинна армія РФ здійснила 4 атаки поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

У напрямку Краматорська зафіксовано 12 безуспішних атак російських окупантів неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

У напрямку Торецька українськими військовими відбито 16 ворожих атак біля Торецька та Неліпівки.

У напрямку Покровська російські окупанти провели 55 безуспішних спроб атак поблизу Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродівки, Карлівки, Новогродівки, Маринівки, Миролюбівки, Михайлівки та Селидового. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

У напрямку Курахового українськими військовими відбито 24 атаки противника поблизу Української, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

Окрім цього російські окупанти 8 разів безуспішно атакували біля Вугледару та Водяного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області зафіксована одна спроба атак загарбників з армії РФ неподалік Роботиного.

На лівобережжі Херсонської області ЗСУ також відбили 2 ворожі атаки.

На решті напрямків противник наступальних дій не проводив.