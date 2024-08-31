За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 360 загарбників злочинної армії РФ на фронті та знищили десятки одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- Актуальні дані про втрати армії РФ на українському фронті.
- Силова реакція українських військових на атаки російських окупантів.
- Динаміка втрат військової техніки та особового складу армії РФ у війні проти України.
- Статистика та аналіз найбільш напружених точок на фронті та дії сторін у зоні бойових дій.
- Спроби атак російських загарбників у різних напрямках і відбиття українськими військовими.
Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України
особового складу — близько 614 тис 950 (+1 тис 360) осіб,
танків — 8 тис 582 (+8) од,
бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,
артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,
РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,
засоби ППО — 940 (+0) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),
крилаті ракети — 2 тис 557 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,
спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 977 (+10)
Що відомо про поточну ситуацію на фронті
За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 183 атаки російських окупантів.
Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині, однак ворог вів активні бойові дії в районах Куп’янська, Лимана та Курахового.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.
На Харківщині протягом доби зафіксовано 7 боєзіткнень в районах Плетенівки, Липців та Вовчанська.
У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 32 безуспішні спроби атак неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.
У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 22 рази атакували поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.
У напрямку Сіверська злочинна армія РФ здійснила 4 атаки поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.
У напрямку Краматорська зафіксовано 12 безуспішних атак російських окупантів неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.
У напрямку Торецька українськими військовими відбито 16 ворожих атак біля Торецька та Неліпівки.
У напрямку Покровська російські окупанти провели 55 безуспішних спроб атак поблизу Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродівки, Карлівки, Новогродівки, Маринівки, Миролюбівки, Михайлівки та Селидового. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.
У напрямку Курахового українськими військовими відбито 24 атаки противника поблизу Української, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.
Окрім цього російські окупанти 8 разів безуспішно атакували біля Вугледару та Водяного.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області зафіксована одна спроба атак загарбників з армії РФ неподалік Роботиного.
На лівобережжі Херсонської області ЗСУ також відбили 2 ворожі атаки.
На решті напрямків противник наступальних дій не проводив.
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