Генштаб оновив дані щодо втрат армії РФ на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Генштаб оновив дані щодо втрат армії РФ на фронті

Генштаб ЗСУ
Військові ЗСУ

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 1 тис 360 загарбників злочинної армії РФ на фронті та знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Головні тези:

  • Актуальні дані про втрати армії РФ на українському фронті.
  • Силова реакція українських військових на атаки російських окупантів.
  • Динаміка втрат військової техніки та особового складу армії РФ у війні проти України.
  • Статистика та аналіз найбільш напружених точок на фронті та дії сторін у зоні бойових дій.
  • Спроби атак російських загарбників у різних напрямках і відбиття українськими військовими.

Що відомо про поточні та загальні втрати армії РФ у війні проти України

  • особового складу — близько 614 тис 950 (+1 тис 360) осіб,

  • танків — 8 тис 582 (+8) од,

    бойових броньованих машин — 16 тис 736 (+14) од,

  • артилерійських систем — 17 тис 614 (+42) од,

  • РСЗВ — 1 тис 176 (+1) од,

  • засоби ППО — 940 (+0) од,

  • літаків — 368 (+0) од,

  • гелікоптерів — 328 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 тис 471 (+18),

  • крилаті ракети — 2 тис 557 (+1),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 23 тис 825 (+62) од,

  • спеціальна техніка / special equipment — 2 тис 977 (+10)

Що відомо про поточну ситуацію на фронті

За інформацією Генштабу, протягом минулої доби українські військові відбили 183 атаки російських окупантів.

Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині, однак ворог вів активні бойові дії в районах Куп’янська, Лимана та Курахового.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили засіб ППО та ще один важливий об’єкт.

  • На Харківщині протягом доби зафіксовано 7 боєзіткнень в районах Плетенівки, Липців та Вовчанська.

  • У напрямку Куп’янська російські окупанти провели 32 безуспішні спроби атак неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

  • У напрямку Лимана на Донеччині російські окупанти 22 рази атакували поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового.

  • У напрямку Сіверська злочинна армія РФ здійснила 4 атаки поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.

  • У напрямку Краматорська зафіксовано 12 безуспішних атак російських окупантів неподалік Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного.

  • У напрямку Торецька українськими військовими відбито 16 ворожих атак біля Торецька та Неліпівки.

  • У напрямку Покровська російські окупанти провели 55 безуспішних спроб атак поблизу Зеленого Поля, Воздвиженки, Гродівки, Карлівки, Новогродівки, Маринівки, Миролюбівки, Михайлівки та Селидового. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

  • У напрямку Курахового українськими військовими відбито 24 атаки противника поблизу Української, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

  • Окрім цього російські окупанти 8 разів безуспішно атакували біля Вугледару та Водяного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області зафіксована одна спроба атак загарбників з армії РФ неподалік Роботиного.

На лівобережжі Херсонської області ЗСУ також відбили 2 ворожі атаки.

На решті напрямків противник наступальних дій не проводив.

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