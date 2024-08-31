Десятки російських дронів впали самостійно під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Десятки російських дронів впали самостійно під час атаки на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
дрон

Нова російська атака на територію України, яка тривала вночі та вранці 31 серпня, виявилася справді аномальною, адже 25 ворожих безпілотників просто впали, не долетівши до своїх цілей, а ще 3  - полетіли в Росію та Білорусь.

Головні тези:

  • Росіяни знову використали балістичні та зенітні керовані ракети, а також ударні дрони.
  • Протиповітряна оборона працювала у кількох областях України, знищено 24 ударні безпілотники ворога.
  • У Харкові кількість жертв внаслідок російського удару зросла до 97 осіб.

Атака РФ на Україну 31 серпня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі армія РФ завдала удару балістичною ракетою “Іскандер-М” із Воронезької області, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із Курської області РФ.

Щоб знищити ворожі цілі були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА «Shahed-131/136», 25 — локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один — у республіку Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях. Разом — до перемоги! — наголошують Повітряні сили ЗСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

Як повідомив вранці 31 серпня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 97 осіб.

Нагадаємо, що ввечері 30 серпня російські окупаційні війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30.

За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них — 22 неповнолітніх, — написав він.

Що стосується загиблих, то станом на 22:00 було відомо про сімох вбитих росіянами цивільних — ця інформація більше не оновлювалася.

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