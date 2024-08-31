Армія РФ використовує дрони з оптоволоконним дротом

Злочинна армія РФ почала використовувати у війні проти України БпЛА з оптовоколонними дротами, які з'єднують дрон з пультом оператора, а не за рахунок радіохвиль.

Що відомо про використання армією РФ нового типу дронів у війні проти України

Журналісти видання зазначають, що вперше цей новий тип дронів був помічений на фронті в Україні ще в березні місяці.

Однак наразі російські окупанти стали більш широко використовувати даний тип безпілотників.

Зазначається, що за рахунок оптоволоконного дроту забезпечується більш стабільний зв’язок між дроном та оператором, створюючи захист від радіоперешкод.

Зазначається, що під час прольоту дрону кабель розмотується з прикріпленої до безпілотника котушки.

Наразі використання подібного типу безпілотників також випробовують в Україні.

За словами директорки оборонної програми в Центрі нової американської безпеки Стейсі Петтіджон, наразі зарано судити щодо ефективності такого типу дронів на основі інформації з Інтернету.

Однак, враховуючи широке застосування систем РЕБ, певний сенс у використанні цього виду дронів все ж таки є.

використання дронів російськими окупантами

Сама ця концепція, як зазначають автори матеріалу, не є новою. Аналогічним чином відбувалось наведення ракет ще в середині минулого століття.

Навіть зараз на озброєнні ЗСУ є американські протитанкові ракети TOW, де керування ракетою забезпечується саме через дріт, що тягнеться за нею від пускового комплексу.

Альтернативою є використання автономних систем наведення, однак вони значно складніші і дорожчі, однак дозволяють використання безпілотників в режимі “вистрілив і забув”, без необхідності наведення вручну.

Існують вагомі ознаки того, що наступний етап у війні безпілотників може бути саме в цьому, - прогнозують автори матеріалу видання. Поширити

Що відомо про недоліки дротових безпілотників

Петтіджон зазначає, що дрони із оптоволоконними дротами мають цілу низку недоліків.

Зокрема, зв’язок між оператором та дроном через дріт дуже обмежує дальність польоту такого безпілотника.

При цьому і катушка і сам дріт мають власну вагу і обмежують корисне навантаження безпілотника.

Окрім цього такі дрони не можливо використовувати у лісистій місцевості. Також не вийде використовувати кілька таких дронів одночасно на одній локації.

Але усі ці недоліки не означають, що дротовим дронам не знайдеться своєї ніші на полі бою. Є відео, на яких ця зброя вражає цілі та завдає шкоди.

Втрати безпілотників у радіоелектронній боротьбі є величезними, тож переваги тросу потенційно переважують недоліки.

Загроза глушіння, ймовірно, викликає набагато більше занепокоєння, ніж ризик повісити дрон на дереві.