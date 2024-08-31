Нафтобаза у Ростовській області палає четвертий день після атаки дронів — відео

Пожежа на нафтобазі у Ростовській області, яка постачає паливо російським військовим, продовжується і 31 серпня. НПЗ атакували дрони в рамках операції ГУР МО та ССО, яку українські спецслужби провели 28 серпня.

Нафтобаза «Атлас» у Ростовській області горить четвертий день

У місцевих пабліках поширюють фото та відео пожежі на нафтопереробному заводі (НПЗ) «Атлас». Об’єкт горить вже четвертий день.

Станом на 15:00 31 серпня потужна пожежа біля Каменсько-Шахтинська під Ростовом продовжується. На поширених відео видно полум’я та густий чорний дим.

Розгерметизовані резервуари продовжують палати. Валить чорний токсичний дим, який підіймається вгору.

НПЗ «Атлас» вже вдруге за місяць атакували дрони. Під час удару 3 серпня теж почалась пожежа, але її змогли швидко локалізувати.

Атака українських дронів по нафтобазі у Ростовській області

Увечері 28 серпня дрони українських спецслужб атакували нафтобазу під Ростовом. Місцеві жителі почули потужний вибух, після якого розпочалась пожежа через розгерметизацію резервуара.

Для локалізації вогню залучили 200 рятувальників та спеціальну техніку. Проте впоратись з наслідками атаки не можуть вже чотири дні.

Через декілька годин після першого вибуху пролунав другий ― розгерметизувався ще один резервуар. За даними російських пабліків, горіли три резервуари.

Пожежу підтверджують супутникові знімки системи NASA FIRMS.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази «Атлас» та ще одного НПЗ у Кіровській області.