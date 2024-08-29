Сили оборони атакували дві нафтобази та склад боєприпасів на території РФ

28 серпня Сили оборони уразили дві нафтобази у Ростовській та Кіровській областях, а також польовий артилерійський склад угруповання російських військ у Воронезькій області.

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по двох нафтобазах

Як зазначається, у ніч на 28 серпня завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ.

В результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів обʼєкту. Відомо про залучення пожежних потягів до ліквідації наслідків загоряння.

Завдання виконано підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил та Головного управління розвідки МО України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» в Кіровській області та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Запад» у Воронезькій області РФ.

Детальна інформація щодо наслідків ураження наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів та припинення Росією збройної агресії проти України, — зазначає Генштаб. Поширити

Удар по нафтобазі "Атлас"

28 серпня в результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу ФДКУ “Атлас” управління федеральної агенції державних резервів РФ в районі н.п. Каменськ-Шахтинський Ростовської області.

Даний обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

За словами очевидців, наразі триває пожежа на резервуарах нафтобази. Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, 4 роки тому на базі комбінату відбулися спільні навчання Міноборони РФ та росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.