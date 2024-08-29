Силы обороны атаковали две нефтебазы и боеприпасы на территории РФ

28 августа Силы обороны поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях и полевой артиллерийский состав группировки российских войск в Воронежской области.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку по двум нефтебазам

Как отмечается, в ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ.

В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.

Задания выполнены подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских окупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины, — отмечает Генштаб. Поделиться

Удар по нефтебазе "Атлас"

28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

По словам очевидцев, сейчас идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.

Согласно сообщениям российских СМИ, 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".