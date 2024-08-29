Силы обороны атаковали две нефтебазы и боеприпасы на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны атаковали две нефтебазы и боеприпасы на территории РФ

Генштаб ВСУ
Силы обороны атаковали две нефтебазы и боеприпасы на территории РФ
Read in English
Читати українською

28 августа Силы обороны поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях и полевой артиллерийский состав группировки российских войск в Воронежской области.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины провели удары по нефтебазам в Ростовской и Кировской областях, а также по артиллерийскому составу в Воронежской области РФ.
  • Атака была осуществлена силами специальных операций ВСУ в сотрудничестве с другими военными структурами Украины.
  • На нефтебазе “Атлас'”в Ростовской области возник пожар, требуется ликвидация последствий возгорания.
  • Атака была направлена на подрыв военно-экономического потенциала российских войск и прекращение российской вооруженной агрессии против Украины.

Генштаб ВСУ подтвердил атаку по двум нефтебазам

Как отмечается, в ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ.

В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.

Задания выполнены подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры для подрыва военно-экономического потенциала российских окупантов и прекращения Россией вооруженной агрессии против Украины, — отмечает Генштаб.

Удар по нефтебазе "Атлас"

28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.

Данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.

По словам очевидцев, сейчас идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.

ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.

Согласно сообщениям российских СМИ, 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".

В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Дроны атаковали еще одну нефтебазу в Ростовской области РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР и ССО поразили нефтебазу в Ростовской области — источники
нефтебаза "Атлас"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР дронами поразила нефтебазу "Зенит" в Кировской области РФ — источники
Бавовна

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?