Силы обороны атаковали две нефтебазы и боеприпасы на территории РФ

28 августа Силы обороны поразили две нефтебазы в Ростовской и Кировской областях и полевой артиллерийский состав группировки российских войск в Воронежской области.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины провели удары по нефтебазам в Ростовской и Кировской областях, а также по артиллерийскому составу в Воронежской области РФ.
- Атака была осуществлена силами специальных операций ВСУ в сотрудничестве с другими военными структурами Украины.
- На нефтебазе “Атлас'”в Ростовской области возник пожар, требуется ликвидация последствий возгорания.
- Атака была направлена на подрыв военно-экономического потенциала российских войск и прекращение российской вооруженной агрессии против Украины.
Генштаб ВСУ подтвердил атаку по двум нефтебазам
Как отмечается, в ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ.
В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания.
Задания выполнены подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил и Главного управления разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе «Зенит» в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.
Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Удар по нефтебазе "Атлас"
28 августа в результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза ФДКУ "Атлас" управления федерального агентства государственных резервов РФ в районе н.п. Каменск-Шахтинский в Ростовской области.
Данный объект является частью российского ВПК и непосредственно участвует в обеспечении российских оккупационных войск.
По словам очевидцев, сейчас идет пожар на резервуарах нефтебазы. Подробные результаты сделки пока уточняются.
ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управление Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставках нефтепродуктов для ВС РФ.
Согласно сообщениям российских СМИ, 4 года назад на базе комбината состоялись совместные учения Минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020".
В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа — автомобильный, железнодорожный и трубопроводный».
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