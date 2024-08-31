Нефтебаза в Ростовской области пылает четвертый день после атаки дронов — видео

Пожар на нефтебазе в Ростовской области, поставляющей топливо российским военным, продолжается и 31 августа. НПЗ атаковали дроны в рамках операции ГУР МО и ССО, которую украинские спецслужбы провели 28 августа.

Нефтебаза "Атлас" в Ростовской области горит четвертый день

В местных пабликах распространяют фото и видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Атлас". Объект горит уже четвертый день.

По состоянию на 15:00 31 августа мощный пожар возле Каменско-Шахтинского под Ростовом продолжается. На распространенных видео видно пламя и густой черный дым.

Разгерметизированные резервуары продолжают пылать. Валит черный токсический дым, который поднимается вверх.

НПЗ «Атлас» уже второй раз за месяц атаковали дроны. Во время удара 3 августа тоже начался пожар, но его смогли быстро локализовать.

Атака украинских дронов по нефтебазе в Ростовской области

Вечером 28 августа дроны украинских спецслужб атаковали нефтебазу под Ростовом. Местные жители услышали мощный взрыв, после которого начался пожар из-за разгерметизации резервуара.

Для локализации огня привлекли 200 спасателей и специальную технику. Однако справиться с последствиями атаки не могут уже четыре дня.

Через несколько часов после первого взрыва раздался второй — разгерметизировался еще один резервуар. По данным российских пабликов, горели три резервуара.

Пожар подтверждают спутниковые снимки NASA FIRMS.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Атлас" и еще одного НПЗ в Кировской области.