Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские штурмы, с начала суток произошло уже 105 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ на 16:00 9 сентября больше всего атак зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- ВСУ отразили 105 атак армии РФ с начала суток.
- Больше всего штурмов было на Кураховском и Покровском направлениях.
- Россияне совершали штурмы и обстрелы приграничных районов на Черниговщине и Сумщине, наносили авиаудары по населенным пунктам.
Актуальная ситуация на фронте на вечер 9 сентября
Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 16:00 сообщил о вражеских штурмах и обстрелах приграничных районов.
Актуальная ситуация на вечер 9 сентября по направлениям:
На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска. Без успехов для врага.
На Купянском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений. Россияне хотели продвинуться вблизи населенных пунктов Лозовая, Стельмаховка, Глушковка, Синьковка и Петропавловка.
На Лиманском направлении произошло десять боеприкосновений. Половина из них пришлась на районы Новосадового и Невского.
На Северском направлении Генштаб зафиксировал девять атак. Вблизи Звановки оккупанты применяли бронетехнику и понесли потери. Россияне также пытались продвинуться вблизи Спорного, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении с начала суток зафиксировали два боевых столкновения. Россияне штурмовали позиции ВСУ недалеко от Белой Горы. Авиация РФ также сбросила авиабомбу по Предтечиному.
В Торецком направлении россияне организовали пять штурмов. Они хотели вытеснить ВСУ с позиций вблизи Торецка и Нелиповки, в том числе с помощью авиации. Силы обороны дали врагу жесткий отпор.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировали 23 вражеских атаки. ВСУ отразили 16 из них, еще семь боев продолжалось по состоянию на 16:00.
На Кураховском направлении было больше всего штурмов российской армии — 28. Силы обороны отразили 19 атак. По состоянию на 16:00 еще девять боев продолжались. Наиболее жесткие столкновения проходят вблизи Красногоровки.
На Времивском направлении произошло семь боев. Из них два близи Угледара продолжались по состоянию на 16:00.
На Ореховском направлении зафиксированы две атаки, а также высокая активность российской авиации. Ракетами и КАБами обстреляли семь населенных пунктов.
На Приднепровском направлении россияне совершили семь атак. Силы обороны дали жесткий отпор.
Потери армии РФ в войне против Украины
По обновленным 9 сентября подсчетам Генштаба россияне потеряли 626400 военных.
За минувшие сутки враг потерял 1150 солдат.
С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили много вражеской техники. В скобках указано количество, ликвидированное за последние сутки:
танков - 8639 (+3) ед;
боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед;
артиллерийских систем - 17830 (+26) ед;
РСЗО - 1180 ед.;
средств ПВО - 942 ед.;
самолетов - 368 ед.;
вертолетов - 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33) ед;
крылатых ракет - 2588 ед.;
кораблей/катеров - 28 ед.;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед;
специальной техники - 3049 (+2) ед.
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