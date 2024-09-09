ВСУ отразили 105 атак армии РФ с начала суток.

Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 16:00 сообщил о вражеских штурмах и обстрелах приграничных районов.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Углы, Мезеновка, Семеновка, Николаевка, Волковка, Степок, Поповка, Малушино, Великая Писарика, Искрисковщина, Бобиловка и Стриле. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Павловки, Белополья, Годуновцы, Пустогорода и Галагановцы.

Актуальная ситуация на вечер 9 сентября по направлениям:

На Северском направлении Генштаб зафиксировал девять атак. Вблизи Звановки оккупанты применяли бронетехнику и понесли потери. Россияне также пытались продвинуться вблизи Спорного, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

На Лиманском направлении произошло десять боеприкосновений. Половина из них пришлась на районы Новосадового и Невского.

На Купянском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений. Россияне хотели продвинуться вблизи населенных пунктов Лозовая, Стельмаховка, Глушковка, Синьковка и Петропавловка.

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска. Без успехов для врага.

На Краматорском направлении с начала суток зафиксировали два боевых столкновения. Россияне штурмовали позиции ВСУ недалеко от Белой Горы. Авиация РФ также сбросила авиабомбу по Предтечиному.

В Торецком направлении россияне организовали пять штурмов. Они хотели вытеснить ВСУ с позиций вблизи Торецка и Нелиповки, в том числе с помощью авиации. Силы обороны дали врагу жесткий отпор.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировали 23 вражеских атаки. ВСУ отразили 16 из них, еще семь боев продолжалось по состоянию на 16:00.

На Кураховском направлении было больше всего штурмов российской армии — 28. Силы обороны отразили 19 атак. По состоянию на 16:00 еще девять боев продолжались. Наиболее жесткие столкновения проходят вблизи Красногоровки.

На Времивском направлении произошло семь боев. Из них два близи Угледара продолжались по состоянию на 16:00.

На Ореховском направлении зафиксированы две атаки, а также высокая активность российской авиации. Ракетами и КАБами обстреляли семь населенных пунктов.