ВСУ отразили 105 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили 105 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Силы обороны Украины продолжают отражать вражеские штурмы, с начала суток произошло уже 105 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ на 16:00 9 сентября больше всего атак зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях.

Главные тезисы

  • ВСУ отразили 105 атак армии РФ с начала суток.
  • Больше всего штурмов было на Кураховском и Покровском направлениях.
  • Россияне совершали штурмы и обстрелы приграничных районов на Черниговщине и Сумщине, наносили авиаудары по населенным пунктам.

Актуальная ситуация на фронте на вечер 9 сентября

Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 16:00 сообщил о вражеских штурмах и обстрелах приграничных районов.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Углы, Мезеновка, Семеновка, Николаевка, Волковка, Степок, Поповка, Малушино, Великая Писарика, Искрисковщина, Бобиловка и Стриле. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Павловки, Белополья, Годуновцы, Пустогорода и Галагановцы.

Актуальная ситуация на вечер 9 сентября по направлениям:

  • На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска. Без успехов для врага.

  • На Купянском направлении зафиксировали шесть боевых столкновений. Россияне хотели продвинуться вблизи населенных пунктов Лозовая, Стельмаховка, Глушковка, Синьковка и Петропавловка.

  • На Лиманском направлении произошло десять боеприкосновений. Половина из них пришлась на районы Новосадового и Невского.

  • На Северском направлении Генштаб зафиксировал девять атак. Вблизи Звановки оккупанты применяли бронетехнику и понесли потери. Россияне также пытались продвинуться вблизи Спорного, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

  • На Краматорском направлении с начала суток зафиксировали два боевых столкновения. Россияне штурмовали позиции ВСУ недалеко от Белой Горы. Авиация РФ также сбросила авиабомбу по Предтечиному.

  • В Торецком направлении россияне организовали пять штурмов. Они хотели вытеснить ВСУ с позиций вблизи Торецка и Нелиповки, в том числе с помощью авиации. Силы обороны дали врагу жесткий отпор.

  • На Покровском направлении с начала суток зафиксировали 23 вражеских атаки. ВСУ отразили 16 из них, еще семь боев продолжалось по состоянию на 16:00.

  • На Кураховском направлении было больше всего штурмов российской армии — 28. Силы обороны отразили 19 атак. По состоянию на 16:00 еще девять боев продолжались. Наиболее жесткие столкновения проходят вблизи Красногоровки.

  • На Времивском направлении произошло семь боев. Из них два близи Угледара продолжались по состоянию на 16:00.

  • На Ореховском направлении зафиксированы две атаки, а также высокая активность российской авиации. Ракетами и КАБами обстреляли семь населенных пунктов.

  • На Приднепровском направлении россияне совершили семь атак. Силы обороны дали жесткий отпор.

Потери армии РФ в войне против Украины

По обновленным 9 сентября подсчетам Генштаба россияне потеряли 626400 военных.

За минувшие сутки враг потерял 1150 солдат.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили много вражеской техники. В скобках указано количество, ликвидированное за последние сутки:

  • танков - 8639 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин - 16906 (+9) ед;

  • артиллерийских систем - 17830 (+26) ед;

  • РСЗО - 1180 ед.;

  • средств ПВО - 942 ед.;

  • самолетов - 368 ед.;

  • вертолетов - 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14897 (+33) ед;

  • крылатых ракет - 2588 ед.;

  • кораблей/катеров - 28 ед.;

  • подводных лодок - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 24262 (+44) ед;

  • специальной техники - 3049 (+2) ед.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Между ВСУ и армией РФ произошло 165 боевых столкновений с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 101 атаку армии РФ с начала суток
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1200 солдат РФ, 30 артсистем и 19 ББМ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?