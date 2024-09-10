ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 50 артсистем та 19 ББМ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 627 790 військових.
Головні тези:
- ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 50 артсистем та 19 бойових броньованих машин, продовжуючи успішні операції на сході України.
- Російська армія вже втратила 627 790 військових з початку вторгнення на територію України.
- Щоденно відбуваються більше сотні бойових зіткнень, де українські захисники відбивають атаки ворога на різних напрямках, знищуючи його техніку.
- Українські сили оборони активно діють на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках, відбиваючи численні штурмові дії агресора.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1380 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8640 (+1) од.;
бойових броньованих машин — 16 925 (+19) од.;
артилерійських систем — 17 880 (+50) од.;
РСЗВ — 1180 од.;
засоби ППО — 942 од.;
літаків — 368 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 933 (+36) од.;
крилатих ракет — 2591 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24 330 (+68) од.;
спеціальної техніки — 3053 (+4) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.
На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки — де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.
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