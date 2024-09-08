ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів армії РФ та 44 ворожих танки за тиждень

За тиждень ЗСУ ліквідували 8960 окупантів. Також українські захисники знищили 44 танки армії РФ.
Головні тези:
- Втрати армії РФ за тиждень склали понад 8,900 осіб особового складу, а також втрати техніки, включаючи артилерію та машини.
- Силами оборони за добу знищено понад 1,200 загарбників та значну кількість військової техніки на різних напрямках бойових дій.
- Протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнень, а українські війська вдало відбити численні атаки окупантів в різних районах.
- ЗСУ продовжують успішно відбивати атаки ворожих військ, підтверджуючи високий рівень підготовки та ефективність ведення бойових дій.
Які втрати армії РФ за тиждень
Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу.
Крім того, ЗСУ вдалось знищити:
44 танки;
137 бойових броньованих машин;
168 артилерійських систем;
4 РСЗВ;
2 установки ППО;
337 одиниць автотехніки;
56 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.
Що відомо про втрати армії РФ за добу
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8636 (+4) од.;
бойових броньованих машин — 16897 (+19) од.;
артилерійських систем — 17804 (+30) од.;
РСЗВ — 1180 (+2) .;
засоби ППО — 942 од.;
літаків — 368 од.;
гелікоптерів — 328 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14864 (+80) од.;
крилатих ракет — 2588 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 24218 (+47) од.;
спеціальної техніки — 3047 (+10) од.
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.
На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.
На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.
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