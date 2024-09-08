ЗСУ знищили майже 9 тис солдатів армії РФ та 44 ворожих танки за тиждень

Як повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, за тиждень, з 1 по 8 вересня втрати РФ склали близько 8960 осіб особового складу.

Крім того, ЗСУ вдалось знищити:

Окрім цього, ЗСУ знищили 31 ракету та 357 російських дронів.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:

Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 183 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Синьківки, Лозової, Стельмахівки, Петропавлівки, Глушківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.