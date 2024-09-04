Українські десантники знищили бронетехніку армії РФ в бою під Кураховим — відео

Українські воїни з 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили великий штурм росіян під Кураховим Донецької області. Вони знищили велику кількість ворожої техніки.

Українські десантники розгромили окупантів в бою під Кураховим

Про успіхи ЗСУ повідомляє 79 ОДШБр у Facebook.

Як зазначили у підрозділі, росіяни спробували прорвати оборону десантників у районі села Костянтинівка. Для цього вони кинули на штурм чотири танки та 17 бойових броньованих машин з піхотою.

Під час бою десантники спалили три танки та три бронемашини з піхотою. Ще одну ББМ пошкодили. Інша техніка ганебно втекла з поля бою. Поширити

При цьому 15 окупантів було ліквідовано, а ще дев'ять — отримали поранення.

В обороні брали участь артилеристи, пілоти дронів, протитанкісти та піхота.

Росія атакує Курахове

Росіяни вже неодноразово намагалися штурмувати українські позиції під Кураховим за допомогою великої кількості бронетехніки.

Зокрема 24 липня вони кинули на штурм одразу 57 одиниць броньованої техніки — 11 танків, 45 ББМ та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Штурм ворога провалився — українські захисники ліквідували 40 окупантів.