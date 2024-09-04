Украинские десантники уничтожили бронетехнику армии РФ в бою под Кураховом — видео

Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили большой штурм россиян под Кураховым в Донецкой области. Они уничтожили большое количество вражеской техники.
Главные тезисы
- Украинские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады уничтожили вражескую бронетехнику в бою под Кураховым.
- Российские оккупанты понесли существенные потери, пытаясь прорвать оборону украинских военных с использованием танков и боевых машин.
- Украинские защитники действовали совместно с артиллеристами, пилотами дронов и противотанкистами, что позволило успешно отразить атаку.
- Героическая оборона украинских военных в битве под Кураховом является ярким примером высокого боевого духа и решимости.
- Российские атаки на украинские позиции под Кураховым оказались неэффективными и привели к значительным потерям со стороны оккупантов.
Украинские десантники разгромили оккупантов в бою под Кураховом
Об успехах ВСУ сообщает 79 ОДШБр в Facebook.
Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.
При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять получили ранения.
В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.
Россия атакует Курахово
Россияне уже не раз пытались штурмовать украинские позиции под Кураховым с помощью большого количества бронетехники.
В частности, 24 июля они бросили на штурм сразу 57 единиц бронированной техники — 11 танков, 45 ББМ и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".
Штурм врага провалился — украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.
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