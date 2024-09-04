Украинские десантники уничтожили бронетехнику армии РФ в бою под Кураховом — видео

Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили большой штурм россиян под Кураховым в Донецкой области. Они уничтожили большое количество вражеской техники.

Украинские десантники разгромили оккупантов в бою под Кураховом

Об успехах ВСУ сообщает 79 ОДШБр в Facebook.

Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.

Во время боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя. Поделиться

При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять получили ранения.

В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.

Россия атакует Курахово

Россияне уже не раз пытались штурмовать украинские позиции под Кураховым с помощью большого количества бронетехники.

В частности, 24 июля они бросили на штурм сразу 57 единиц бронированной техники — 11 танков, 45 ББМ и одну боевую машину поддержки танков "Терминатор".

Штурм врага провалился — украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов.