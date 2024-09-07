Українські воїни знищили понад 1200 солдатів РФ протягом доби

Ситуація на фронті станом на ранок 7 вересня залишається напруженою, однак контрольованою. Сили оборони України уже відзвітували про результати своєї роботи.
Головні тези:
- Українські військові успішно відбивають атаки російського війська на фронті.
- Найнапруженіша ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках.
- Сили оборони України знищили 29 артилерійських систем ворога протягом минулої доби.
Загальні бойові втрати армії РФ станом на 7 вересня 2024 року
особового складу — близько (+1270) осіб,
танків — 8632 (+1) од,
бойових броньованих машин — 16878 (+0) од,
артилерійських систем — 17774 (+29) од,
РСЗВ — 1178 (+0) од,
засоби ППО — 942 (+1) од,
літаків — 368 (+0) од,
гелікоптерів — 328 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14784 (+52),
крилаті ракети — 2588 (+1),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 24171 (+55) од,
спеціальна техніка — 3037 (+0).
Ситуація на фронті 6-7 вересня
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби між українськими воїнами та російськими окупантами відбулося 187 бойових зіткнень.
Найнапруженіша ситуація зберігається на Покровському та Курахівському напрямках.
Армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 74 авіаудари, скинувши 87 КАБів.
Ба більше, вказано, що противник здійснив понад 4200 обстрілів, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню.
На Харківському напрямку ворог 6 разів намагався прорватися вперед;
На Куп’янському напрямку повідомляється про 27 боєзіткнень, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Андріївки;
На Лиманському напрямку відбулося 17 атак з боку армії РФ;
На Сіверському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень.
На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 8 штурмів противника;
На Торецькому напрямку росіяни атакували 10 разів неподалік Торецька, Неліпівки та Нью-Йорка.
На Покровському напрямку українські воїни відбили 49 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Суха Балка, Олександропіль, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.
На Курахівському напрямку ворог 46 намагався просунутися вперед;
На Времівському напрямку було 9 боєзіткнень;
На Оріхівському напрямку повідомляється про один штурм з боку армії РФ;
На Придніпровському напрямку ворог 9 разів безуспішно намагався атакувати позиції ЗСУ.
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