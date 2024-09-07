Украинские воины уничтожили более 1200 солдат РФ в течение суток

Ситуация на фронте 7 сентября остается напряженной, однако контролируемой. Силы обороны Украины уже отчитались о результатах своей работы.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 7 сентября 2024 года

личного состава — около (+1270) человек,

танков — 8632 (+1) ед,

боевых бронированных машин — 16878 (+0) ед,

артиллерийских систем — 17774 (+29) ед,

РСЗО — 1178 (+0) ед,

средства ПВО — 942 (+1) ед,

самолетов — 368 (+0) ед,

вертолетов — 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14784 (+52),

крылатые ракеты — 2588 (+1),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 24171 (+55) ед,

специальная техника — 3037 (+0).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 6-7 сентября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 187 боевых столкновений.

Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБ.

Более того, указано, что противник совершил более 4200 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления БПЛА, две артиллерийские системы и один важный объект врага. Поделиться