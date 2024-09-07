Украинские воины уничтожили более 1200 солдат РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины уничтожили более 1200 солдат РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Ситуация на фронте 7 сентября остается напряженной, однако контролируемой. Силы обороны Украины уже отчитались о результатах своей работы.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно отражают атаки российских войск на фронте.
  • Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.
  • Силы обороны Украины уничтожили 29 артиллерийских систем врага за прошедшие сутки.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 7 сентября 2024 года

  • личного состава — около (+1270) человек,

  • танков — 8632 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 16878 (+0) ед,

  • артиллерийских систем — 17774 (+29) ед,

  • РСЗО — 1178 (+0) ед,

  • средства ПВО — 942 (+1) ед,

  • самолетов — 368 (+0) ед,

  • вертолетов — 328 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14784 (+52),

  • крылатые ракеты — 2588 (+1),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24171 (+55) ед,

  • специальная техника — 3037 (+0).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ситуация на фронте 6-7 сентября

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 187 боевых столкновений.

Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.

Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБ.

Более того, указано, что противник совершил более 4200 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня.

Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, два пункта управления БПЛА, две артиллерийские системы и один важный объект врага.

  • На Харьковском направлении враг 6 раз пытался прорваться вперед;

  • На Купянском направлении сообщается о 27 боеприкосновениях, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки;

  • На Лиманском направлении произошло 17 атак со стороны армии РФ;

  • На Северском направлении произошло пять боевых столкновений;

  • На Краматорском направлении ВСУ остановили 8 штурмов противника;

  • На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

  • На Покровском направлении украинские воины отразили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка.

  • На Кураховском направлении враг 46 раз пытался продвинуться вперед;

  • На Времивском направлении было 9 боестолкновений;

  • На Ореховском направлении сообщается об одном штурме со стороны армии РФ;

  • На Приднепровском направлении враг 9 раз безуспешно пытался атаковать позиции ВСУ.

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