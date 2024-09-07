Украинские воины уничтожили более 1200 солдат РФ в течение суток

Ситуация на фронте 7 сентября остается напряженной, однако контролируемой. Силы обороны Украины уже отчитались о результатах своей работы.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно отражают атаки российских войск на фронте.
- Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.
- Силы обороны Украины уничтожили 29 артиллерийских систем врага за прошедшие сутки.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 7 сентября 2024 года
личного состава — около (+1270) человек,
танков — 8632 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 16878 (+0) ед,
артиллерийских систем — 17774 (+29) ед,
РСЗО — 1178 (+0) ед,
средства ПВО — 942 (+1) ед,
самолетов — 368 (+0) ед,
вертолетов — 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14784 (+52),
крылатые ракеты — 2588 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 24171 (+55) ед,
специальная техника — 3037 (+0).
Ситуация на фронте 6-7 сентября
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки между украинскими воинами и российскими оккупантами произошло 187 боевых столкновений.
Самая напряженная ситуация сохраняется на Покровском и Кураховском направлениях.
Армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением шести ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 87 КАБ.
Более того, указано, что противник совершил более 4200 обстрелов, из них 129 — из реактивных систем залпового огня.
На Харьковском направлении враг 6 раз пытался прорваться вперед;
На Купянском направлении сообщается о 27 боеприкосновениях, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки;
На Лиманском направлении произошло 17 атак со стороны армии РФ;
На Северском направлении произошло пять боевых столкновений;
На Краматорском направлении ВСУ остановили 8 штурмов противника;
На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.
На Покровском направлении украинские воины отразили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка.
На Кураховском направлении враг 46 раз пытался продвинуться вперед;
На Времивском направлении было 9 боестолкновений;
На Ореховском направлении сообщается об одном штурме со стороны армии РФ;
На Приднепровском направлении враг 9 раз безуспешно пытался атаковать позиции ВСУ.
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