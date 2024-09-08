ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю

За неделю ВСУ ликвидировали 8960 окупантов. Также украинские защитники уничтожили 44 танка армии РФ.

Какие потери армии РФ за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю, с 1 по 8 сентября потери РФ составили около 8960 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

44 танка;

137 боевых бронированных машин;

168 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

2 установки ПВО;

337 единиц автотехники;

56 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 31 ракету и 357 российских дронов.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 8636 (+4) ед;

боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед;

артиллерийских систем — 17804 (+30) ед;

РСЗО — 1180 (+2).;

средства ПВО — 942 ед.;

самолетов — 368 ед.;

вертолетов — 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80) ед;

крылатых ракет — 2588 ед.;

кораблей/катеров — 28 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед;

специальной техники — 3047 (+10) ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.