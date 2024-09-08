ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю

ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю
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За неделю ВСУ ликвидировали 8960 окупантов. Также украинские защитники уничтожили 44 танка армии РФ.

Главные тезисы

  • ВСУ уничтожили более 8960 солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю
  • Потери армии РФ за неделю включают 137 боевых бронированных машин, 168 артиллерийских систем и другую технику
  • Генштаб отмечает уничтожение 1270 российских захватчиков за сутки, в том числе танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники
  • На различных направлениях боевых действий зафиксировано более 180 боевых столкновений с оккупантами

Какие потери армии РФ за неделю

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю, с 1 по 8 сентября потери РФ составили около 8960 человек личного состава.

Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:

  • 44 танка;

  • 137 боевых бронированных машин;

  • 168 артиллерийских систем;

  • 4 РСЗО;

  • 2 установки ПВО;

  • 337 единиц автотехники;

  • 56 единиц спецтехники.

Кроме этого, ВСУ уничтожили 31 ракету и 357 российских дронов.

Фото — t.me/Pavliuk_KSV

Что известно о потерях армии РФ за сутки

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8636 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед;

  • артиллерийских систем — 17804 (+30) ед;

  • РСЗО — 1180 (+2).;

  • средства ПВО — 942 ед.;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80) ед;

  • крылатых ракет — 2588 ед.;

  • кораблей/катеров — 28 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед;

  • специальной техники — 3047 (+10) ед.

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.

  • В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.

  • На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.

  • На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

  • На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.

  • На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 штурмовых и наступательных действия. Противник концентрировал усилия в районах Новогродовки, Михайловки и Гродовки, где провел более половины атак. Кроме того, попытки окупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку от Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроицкого, Миролюбовки и Селидово Донецкой области.

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