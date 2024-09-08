ВСУ уничтожили почти 9 тыс солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю

За неделю ВСУ ликвидировали 8960 окупантов. Также украинские защитники уничтожили 44 танка армии РФ.
Главные тезисы
- ВСУ уничтожили более 8960 солдат армии РФ и 44 вражеских танка за неделю
- Потери армии РФ за неделю включают 137 боевых бронированных машин, 168 артиллерийских систем и другую технику
- Генштаб отмечает уничтожение 1270 российских захватчиков за сутки, в том числе танков, самолетов, вертолетов и другой военной техники
- На различных направлениях боевых действий зафиксировано более 180 боевых столкновений с оккупантами
Какие потери армии РФ за неделю
Как сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю, с 1 по 8 сентября потери РФ составили около 8960 человек личного состава.
Кроме того, ВСУ удалось уничтожить:
44 танка;
137 боевых бронированных машин;
168 артиллерийских систем;
4 РСЗО;
2 установки ПВО;
337 единиц автотехники;
56 единиц спецтехники.
Кроме этого, ВСУ уничтожили 31 ракету и 357 российских дронов.
Что известно о потерях армии РФ за сутки
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8636 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 16897 (+19) ед;
артиллерийских систем — 17804 (+30) ед;
РСЗО — 1180 (+2).;
средства ПВО — 942 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14864 (+80) ед;
крылатых ракет — 2588 ед.;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24218 (+47) ед;
специальной техники — 3047 (+10) ед.
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 183 боевых столкновений.
В Купянском направлении противник 18 раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Синковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки.
На Лиманском направлении наши войска отражали 27 атак оккупантов недалеко от Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы.
На Северском направлении Силами обороны также отражены восемь штурмовых действий, вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении наши воины остановили восемь попыток противника прорвать нашу оборону в районах Временного Яра, Андреевки и Клещиевки Донецкой области.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Нелиповка и Сухая Балка.
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