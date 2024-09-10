ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артсистем и 19 ББМ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артсистем и 19 ББМ

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артсистем и 19 ББМ
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 627 790 военных.

Главные тезисы

  • Военные силы Украины уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артиллерийских систем и 19 боевых бронированных машин.
  • Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 627 790 военных.
  • Генштаб Украины сообщает о 167 боевых столкновениях за прошедшие сутки на различных направлениях, где отразили штурмовые действия российских захватчиков.
  • На различных направлениях, таких как Купянское, Лиманское, Северское, Торецкое, Покровское и Кураховское, украинские защитники продолжают успешно отражать натиск противника.
  • Наибольшая концентрация вражеских атак была зафиксирована в районах Михайловки, Новогродовки и других населенных пунктов.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 8640 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 16 925 (+19) ед;

  • артиллерийских систем — 17 880 (+50) ед;

  • РСЗО — 1180 ед.;

  • средства ПВО — 942 ед.;

  • самолетов — 368 ед.;

  • вертолетов — 328 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 933 (+36) ед;

  • крылатых ракет — 2591 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 24 330 (+68) ед;

  • специальной техники — 3053 (+4) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

  • На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.

  • На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Михайловки и Новогродовки.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинской, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки — где произошло шесть, семь, 15 и 12 боеприкосновений соответственно.

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