ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артсистем и 19 ББМ

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 627 790 военных.
Главные тезисы
- Военные силы Украины уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артиллерийских систем и 19 боевых бронированных машин.
- Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 627 790 военных.
- Генштаб Украины сообщает о 167 боевых столкновениях за прошедшие сутки на различных направлениях, где отразили штурмовые действия российских захватчиков.
- На различных направлениях, таких как Купянское, Лиманское, Северское, Торецкое, Покровское и Кураховское, украинские защитники продолжают успешно отражать натиск противника.
- Наибольшая концентрация вражеских атак была зафиксирована в районах Михайловки, Новогродовки и других населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 8640 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 16 925 (+19) ед;
артиллерийских систем — 17 880 (+50) ед;
РСЗО — 1180 ед.;
средства ПВО — 942 ед.;
самолетов — 368 ед.;
вертолетов — 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 14 933 (+36) ед;
крылатых ракет — 2591 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 24 330 (+68) ед;
специальной техники — 3053 (+4) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.
На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Нелиповки и Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинской, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки — где произошло шесть, семь, 15 и 12 боеприкосновений соответственно.
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