ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 50 артсистем и 19 ББМ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1380 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 167 боевых столкновений.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед около восьми разных населенных пунктов. Акцент делал возле Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки.