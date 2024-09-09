Удар ВСУ по аэродрому РФ "Мариновка". Разведка Британии показала новые фото с последствиями

Атака Сил обороны Украины по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа повлекла за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования.

Британская разведка показала спутнику фото после удара по авиабазе под Волгоградом

Как отмечает британская разведка в результате атаки по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа — четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2024

Что известно об ударе по российскому аэродрому "Мариновка"

Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России.

Именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.

Сообщалось, что над территорией аэродрома поднимались столбы черного дыма и звучала мощная детонация.

Силы обороны с хирургической точностью работают по аэродромам, из которых враг атакует Украину. Каждая подобная реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности, — отметили информированные источники. Поделиться