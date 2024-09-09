Удар ВСУ по аэродрому РФ "Мариновка". Разведка Британии показала новые фото с последствиями

Атака Сил обороны Украины по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа повлекла за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования.
Главные тезисы
- Атака Сил обороны Украины на аэродром Мариновка в Волгоградской области России привела к серьезным разрушениям инфраструктуры и оборудования.
- Британская разведка опубликовала фото после удара, показывающие разрушенные укрытия для самолетов, обтекатель антенны и другие повреждения.
- Украинские силы обороны нанесли удар по складам с управляемыми авиабомбами и топливом, используемыми во время бомбардировок на линии фронта в Украине.
- Российские бомбардировщики базировались на аэродроме Мариновка, который активно использовался для атак на Украину.
- Подобные операции снижают преимущество российской авиации и ограничивают их возможности в воздухе, сокращая угрозу для Украины.
Британская разведка показала спутнику фото после удара по авиабазе под Волгоградом
Как отмечает британская разведка в результате атаки по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа — четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2024
Что известно об ударе по российскому аэродрому "Мариновка"
Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России.
Именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.
Сообщалось, что над территорией аэродрома поднимались столбы черного дыма и звучала мощная детонация.
Напомним, 16 августа украинские дроны-камикадзе совершили атаку на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. По данным военной разведки, в результате этой атаки был уничтожен один самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76, а также повреждено около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.
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