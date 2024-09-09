Удар ВСУ по аэродрому РФ "Мариновка". Разведка Британии показала новые фото с последствиями
Категория
Украина
Дата публикации

Удар ВСУ по аэродрому РФ "Мариновка". Разведка Британии показала новые фото с последствиями

Минобороны Британии
Удар ВСУ по аэродрому РФ "Мариновка". Разведка Британии показала новые фото с последствиями
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Атака Сил обороны Украины по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа повлекла за собой масштабные разрушения ключевой инфраструктуры и оборудования.

Главные тезисы

  • Атака Сил обороны Украины на аэродром Мариновка в Волгоградской области России привела к серьезным разрушениям инфраструктуры и оборудования.
  • Британская разведка опубликовала фото после удара, показывающие разрушенные укрытия для самолетов, обтекатель антенны и другие повреждения.
  • Украинские силы обороны нанесли удар по складам с управляемыми авиабомбами и топливом, используемыми во время бомбардировок на линии фронта в Украине.
  • Российские бомбардировщики базировались на аэродроме Мариновка, который активно использовался для атак на Украину.
  • Подобные операции снижают преимущество российской авиации и ограничивают их возможности в воздухе, сокращая угрозу для Украины.

Британская разведка показала спутнику фото после удара по авиабазе под Волгоградом

Как отмечает британская разведка в результате атаки по авиабазе Мариновка в Волгоградской области России 22 августа — четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушены вспомогательные здания и разрушены открытые складские помещения.

Что известно об ударе по российскому аэродрому "Мариновка"

Силы обороны Украины 22 августа атаковали с воздуха склады с управляемыми авиабомбами и топливом на аэродроме Мариновка в Волгоградской области России.

Именно Мариновку враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине. На нем базировалось значительное количество российских бомбардировщиков — 14 Су-24 и 15 Су-34.

Сообщалось, что над территорией аэродрома поднимались столбы черного дыма и звучала мощная детонация.

Силы обороны с хирургической точностью работают по аэродромам, из которых враг атакует Украину. Каждая подобная реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности, — отметили информированные источники.

Напомним, 16 августа украинские дроны-камикадзе совершили атаку на российский аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области. По данным военной разведки, в результате этой атаки был уничтожен один самолет МИГ-31К/И, два самолета Ил-76, а также повреждено около пяти самолетов, вероятно, МИГ-31К/И.

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