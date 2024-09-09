Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Маринівка". Розвідка Британії показала нові фото з наслідками
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Маринівка". Розвідка Британії показала нові фото з наслідками

Міноборони Британії
Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Маринівка". Розвідка Британії показала нові фото з наслідками
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Атака Сил оборони України по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня спричинила масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Головні тези:

  • Українські Сили оборони атакували авіабазу Маринівка РФ, завдавши значних руйнувань.
  • Британська розвідка представила фото з наслідками атаки на аеродром.
  • У результаті удару по російському аеродрому були розбиті укриття, обладнання та складські приміщення.
  • Спроби знищення ворожої авіації мають на меті підняття переваги у повітрі для українських військ.

Британська розвідка показала супутникові фото після удару по авіабазі під Волгоградом

Як зазначає британська розвідка внаслідок атаки по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня — чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Що відомо про удар по російському аеродрому "Маринівка"

Сили оборони України 22 серпня атакували з повітря склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області Росії.

Саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 та 15 Су-34.

Повідомлялося, що над територією аеродрому підіймалися стовпи чорного диму та лунала потужна детонація.

Сили оборони з хірургічною точністю працюють по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності, — зазначили поінформовані джерела.

Нагадаємо, 16 серпня українські дрони-камікадзе здійснили атаку на російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області. За даними військової розвідки, внаслідок цієї атаки було знищено один літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76, а також пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/І.

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