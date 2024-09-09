Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Маринівка". Розвідка Британії показала нові фото з наслідками

Атака Сил оборони України по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня спричинила масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.
Головні тези:
- Українські Сили оборони атакували авіабазу Маринівка РФ, завдавши значних руйнувань.
- Британська розвідка представила фото з наслідками атаки на аеродром.
- У результаті удару по російському аеродрому були розбиті укриття, обладнання та складські приміщення.
- Спроби знищення ворожої авіації мають на меті підняття переваги у повітрі для українських військ.
Британська розвідка показала супутникові фото після удару по авіабазі під Волгоградом
Як зазначає британська розвідка внаслідок атаки по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня — чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2024
Що відомо про удар по російському аеродрому "Маринівка"
Сили оборони України 22 серпня атакували з повітря склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області Росії.
Саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 та 15 Су-34.
Повідомлялося, що над територією аеродрому підіймалися стовпи чорного диму та лунала потужна детонація.
Нагадаємо, 16 серпня українські дрони-камікадзе здійснили атаку на російський аеродром "Саваслейка" у Нижегородській області. За даними військової розвідки, внаслідок цієї атаки було знищено один літак МІГ-31К/І, два літаки Іл-76, а також пошкоджено близько п'яти літаків, ймовірно, МІГ-31К/І.
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