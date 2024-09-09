Удар ЗСУ по аеродрому РФ "Маринівка". Розвідка Британії показала нові фото з наслідками

Атака Сил оборони України по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня спричинила масштабні руйнування ключової інфраструктури та обладнання.

Британська розвідка показала супутникові фото після удару по авіабазі під Волгоградом

Як зазначає британська розвідка внаслідок атаки по авіабазі Маринівка у Волгоградській області Росії 22 серпня — чотири зруйновані укриття для літаків, три пошкоджені укриття для літаків, зруйнований обтічник антени, зруйновані допоміжні будівлі та зруйновані відкриті складські приміщення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 09 September 2024.#StandWithUkraine 🇺🇦 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 9, 2024

Що відомо про удар по російському аеродрому "Маринівка"

Сили оборони України 22 серпня атакували з повітря склади з керованими авіабомбами та паливом на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області Росії.

Саме “Маринівку” ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні. На ньому базувалася значна кількість російських бомбардувальників — 14 Су-24 та 15 Су-34.

Повідомлялося, що над територією аеродрому підіймалися стовпи чорного диму та лунала потужна детонація.

Сили оборони з хірургічною точністю працюють по аеродромах, з яких ворог атакує Україну. Кожна така реалізація знижує перевагу росіян в повітрі та значно обмежує їхні авіаційні спроможності, — зазначили поінформовані джерела. Поширити