Сили ППО збили 20 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Уночі 11 вересня російські окупанти вкотре атакували мирні українські міста та села дронами й ракетами. Більшість ворожих цілей вдалося знищити.
Головні тези:
- Російські окупанти здійснили нову атаку на Україну 11 вересня, використовуючи дрони та ракети.
- Завдяки злагодженій дії сил протиповітряної оборони України було знищено 20 російських дронів.
- Ще 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 11 вересня — що відомо
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, вночі було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу Росії.
Для нового удару противник використав:
одну балістичну ракету “Іскандер-М” з Краснодарського краю — РФ
дві зенітні керовані ракети С-300 із окупованої Донеччини,
шість протирадіолокаційних ракет Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний,
25-ма ударних БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ — РФ., Чауда — Крим).
Аби відбити новий повітряний напад ворога Україна залучила авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони.
Завдяки їхній злагодженій роботі вдалося успішно знищити 20 російських дронів, а ще 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України.
Як зазначають Повітряні Сили ЗСУ, поки що інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Армія РФ продовжує тероризувати Харківську та Донецьку області
На Харківському напрямку російські окупанти один раз атакував неподалік Вовчанська, там досі триває бій.
11 вересня 04:50 у Куп'янську після танкового обстрілу армії РФ спалахнув колишній будинок культури.
Протягом минулої доби, 10 вересня, росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Гнатівці.
Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.
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