Чому Україна настільки важлива для США. Аналітик назвав неочевидну причину

США мають гіркий досвід втручання у воєнні конфлікти у різних куточках світу. У більшості випадків, це були помилки влади, які принесли вкрай негативні результати. Однак підтримка Штатами України на тлі її війни проти РФ — це дійсно виняток.

США не мають права кинути Україну напризволяще

Своїми думками з цього приводу поділився письменник, аналітик та постійний автор в Інституті майбутніх конфліктів Академії військово-повітряних сил Метт Галлагер.

Він звернув увагу на те, що Штати дійсно витратили багато часу на "вічні війни" в Іраку, Афганістані та поза їх межами.

Однак історія з Україною — абсолютно інакша.

Ми служили в Іраку під фальшивими приводами, в країні, яка здебільшого вважала нас не рятівниками, а загарбниками. В Україні не така ситуація. Я знаю це з особистого досвіду роботи там як тренера-волонтера та журналіста, а також із численних інтерв’ю з місцевими жителями та міжнародними легіонерами, які воюють на передовій. Український народ дуже хоче і потребує нашої допомоги, — наголосив аналітик. Поширити

Саме в Україні США можуть реалізувати одну з головних своїх місії

За його словами, між війною в Іраку та війною РФ проти України — є колосальна різниця, оскільки Україна — союзник США, територію якого захоплює агресор.

Метт Галлагер зазначає, що в останньому варіанті все однозначно, адже зрозуміло, що насправді відбувається та як на це потрібно реагувати.

Американці, які підтримують Україну, не шукають зброї масового знищення чи нав’язують свою волю країні, — додав він. Поширити

Аналітик вкотре повторив, намагання ізолюватися від допомоги Україні ні морально, ні прагматично не вирішить ситуацію глобально.