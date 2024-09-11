Чому Україна настільки важлива для США. Аналітик назвав неочевидну причину

США мають гіркий досвід втручання у воєнні конфлікти у різних куточках світу. У більшості випадків, це були помилки влади, які принесли вкрай негативні результати. Однак підтримка Штатами України на тлі її війни проти РФ — це дійсно виняток.
Головні тези:
- Підтримка України є винятковою для США на тлі провальних спроб втручання у інші війни.
- Україна - союзник США, територію якого захоплює агресор, тому співпраця важлива для реалізації американської місії.
- Американці, які підтримують Україну, не нав'язують свою волю чи шукають зброї масового знищення, адже їхня мета допомогти в боротьбі за волю та суверенітет.
США не мають права кинути Україну напризволяще
Своїми думками з цього приводу поділився письменник, аналітик та постійний автор в Інституті майбутніх конфліктів Академії військово-повітряних сил Метт Галлагер.
Він звернув увагу на те, що Штати дійсно витратили багато часу на "вічні війни" в Іраку, Афганістані та поза їх межами.
Однак історія з Україною — абсолютно інакша.
Саме в Україні США можуть реалізувати одну з головних своїх місії
За його словами, між війною в Іраку та війною РФ проти України — є колосальна різниця, оскільки Україна — союзник США, територію якого захоплює агресор.
Метт Галлагер зазначає, що в останньому варіанті все однозначно, адже зрозуміло, що насправді відбувається та як на це потрібно реагувати.
Аналітик вкотре повторив, намагання ізолюватися від допомоги Україні ні морально, ні прагматично не вирішить ситуацію глобально.
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