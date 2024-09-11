Почему Украина так важна для США. Аналитик назвал неочевидную причину
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Политика
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Почему Украина так важна для США. Аналитик назвал неочевидную причину

Почему Украина так важна для США. Аналитик назвал неочевидную причину
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Источник:  Politico

У США есть горький опыт вмешательства в военные конфликты в разных уголках мира. В большинстве случаев это были ошибки властей, которые принесли крайне негативные результаты. Однако поддержка Штатами Украины на фоне ее войны против РФ – это действительно исключение.

Главные тезисы

  • Поддержка Украины исключительна для США на фоне провальных попыток вмешательства в другие войны.
  • Украина – союзник США, территорию которого захватывает агрессор, поэтому сотрудничество важно для реализации американской миссии.
  • Американцы, которые поддерживают Украину, не навязывают свою волю или ищут оружие массового уничтожения, ведь их цель – помочь в борьбе за волю и суверенитет.

США не имеют права бросить Украину на произвол судьбы

Своими мыслями на этот счет поделился писатель, аналитик и постоянный автор в Институте будущих конфликтов Академии военно-воздушных сил Мэтт Галлагер.

Он обратил внимание на то, что Штаты действительно потратили много времени на "вечные войны" в Ираке, Афганистане и за их пределами.

Однако история с Украиной — совершенно иная.

Мы служили в Ираке под фальшивыми поводами, в стране, которая в основном считала нас не спасателями, а захватчиками. В Украине не такая ситуация. Я знаю это по личному опыту работы там как тренера-волонтера и журналиста, а также из многочисленных интервью с местными жителями и международными легионерами, воюющими на передовой. Украинский народ очень хочет и нуждается в нашей помощи, — подчеркнул аналитик.

Именно в Украине США могут реализовать одну из главных своих миссий

По его словам, между войной в Ираке и войной РФ против Украины есть колоссальная разница, поскольку Украина — союзник США, территорию которого захватывает агрессор.

Мэтт Галлагер отмечает, что в последнем варианте все однозначно, ведь понятно, что на самом деле происходит и как на это нужно реагировать.

Американцы, которые поддерживают Украину, не ищут оружия массового уничтожения и не навязывают свою волю стране, — добавил он.

Аналитик еще раз повторил, что попытка изолироваться от помощи Украине ни морально, ни прагматично не решит ситуацию глобально.

Честно говоря, только в Украине, я думаю, Америка способна быть тем, кем мы себя называем, — объяснил Галлер.

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