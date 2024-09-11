Почему Украина так важна для США. Аналитик назвал неочевидную причину

У США есть горький опыт вмешательства в военные конфликты в разных уголках мира. В большинстве случаев это были ошибки властей, которые принесли крайне негативные результаты. Однако поддержка Штатами Украины на фоне ее войны против РФ – это действительно исключение.
Главные тезисы
- Поддержка Украины исключительна для США на фоне провальных попыток вмешательства в другие войны.
- Украина – союзник США, территорию которого захватывает агрессор, поэтому сотрудничество важно для реализации американской миссии.
- Американцы, которые поддерживают Украину, не навязывают свою волю или ищут оружие массового уничтожения, ведь их цель – помочь в борьбе за волю и суверенитет.
США не имеют права бросить Украину на произвол судьбы
Своими мыслями на этот счет поделился писатель, аналитик и постоянный автор в Институте будущих конфликтов Академии военно-воздушных сил Мэтт Галлагер.
Он обратил внимание на то, что Штаты действительно потратили много времени на "вечные войны" в Ираке, Афганистане и за их пределами.
Однако история с Украиной — совершенно иная.
Именно в Украине США могут реализовать одну из главных своих миссий
По его словам, между войной в Ираке и войной РФ против Украины есть колоссальная разница, поскольку Украина — союзник США, территорию которого захватывает агрессор.
Мэтт Галлагер отмечает, что в последнем варианте все однозначно, ведь понятно, что на самом деле происходит и как на это нужно реагировать.
Аналитик еще раз повторил, что попытка изолироваться от помощи Украине ни морально, ни прагматично не решит ситуацию глобально.
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