Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8 дронами. Воздушным силам удалось сбить две и 6 ударных БПЛА.
Главные тезисы
- Российские войска атаковали Украину управляемыми ракетами и дронами, но были успешно сбиты силами ПВО.
- Противовоздушная оборона ответила на атаку, сбив две ракеты и 6 ударных БПЛА.
- Реальные угрозы ночных атак на Киев: уничтожены все ударные дроны, направленные на столицу.
- Подступы к столице успешно защищены силами и средствами ПВО, предотвращены разрушения и жертвы.
- Начальник КМВА призывает жителей к ответственности и использованию укрытий в случае опасности.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донетчины и 8 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска.
Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.
Сообщается, что два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.
Россия пыталась атаковать Киев "шахедами" 9 сентября
Как сообщили в КМВА, 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БПЛА, предварительно типа Shahed, запущенные с территории Курской области.
На город дроны заходили после полуночи несколькими волнами.
Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.
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