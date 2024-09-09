Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину
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9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8 дронами. Воздушным силам удалось сбить две и 6 ударных БПЛА.

Главные тезисы

  • Российские войска атаковали Украину управляемыми ракетами и дронами, но были успешно сбиты силами ПВО.
  • Противовоздушная оборона ответила на атаку, сбив две ракеты и 6 ударных БПЛА.
  • Реальные угрозы ночных атак на Киев: уничтожены все ударные дроны, направленные на столицу.
  • Подступы к столице успешно защищены силами и средствами ПВО, предотвращены разрушения и жертвы.
  • Начальник КМВА призывает жителей к ответственности и использованию укрытий в случае опасности.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донетчины и 8 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Сообщается, что два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Россия пыталась атаковать Киев "шахедами" 9 сентября

Как сообщили в КМВА, 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БПЛА, предварительно типа Shahed, запущенные с территории Курской области.

На город дроны заходили после полуночи несколькими волнами.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.

Как вы видите – почти каждую ночь у нас есть тревоги. Тревоги связаны с реальными угрозами! Поэтому прошу вас всегда ответственно относиться к объявлению опасностей, не пренебрегать правилами и всегда пользоваться укрытиями. Берегите себя!, – обратился к киевлянам начальник КМВА Сергей Попко.

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