Силы ПВО сбили шесть "шахедов" и две ракеты во время атаки РФ на Украину

9 сентября российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 8 дронами. Воздушным силам удалось сбить две и 6 ударных БПЛА.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, российские войска атаковали Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и оккупированной Донетчины и 8 ударными БпЛА типа "Shahed" из Курска.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 6 ударных БпЛА.

Сообщается, что два вражеских беспилотника локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ). Также, в результате активного противодействия, одна из ракет Х-59/69 не достигла своей цели.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях.

Россия пыталась атаковать Киев "шахедами" 9 сентября

Как сообщили в КМВА, 9 сентября российская армия вновь применила против Киева ударные БПЛА, предварительно типа Shahed, запущенные с территории Курской области.

На город дроны заходили после полуночи несколькими волнами.

Силами и средствами ПВО все российские ударные дроны, угрожавшие Киеву, были уничтожены на подступах к столице. Предварительно в городе без разрушений и пострадавших.