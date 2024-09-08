Силы ПВО сбили 15 "шахедов" и одну авиаракету во время российских обстрелов Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 15 "шахедов" и одну авиаракету во время российских обстрелов Украины

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 15 "шахедов" и одну авиаракету во время российских обстрелов Украины
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8 сентября РФ запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и более 20 "Шахедов" ПВО сбило одну ракету и 15 дронов РФ.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 15 дронов и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в ходе российских атак на Украину.
  • Зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ активно противодействовали вражеским ударам.
  • Жители Тулчи и Констанцы в Румынии получили уведомления о возможном риске падения объектов после атаки РФ на Украину вблизи границы.
  • Румынская система R0-Alert предупредила о вероятности падения российских беспилотников и ракет на их территории.
  • Противовоздушная оборона активно работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях во время боевых действий.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Как отмечается, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск и Чауда.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Румын предупреждали о риске падения российских "шахедов"

Как отмечается, 8 сентября жители Тулчи и Констанцы получили уведомления от системы R0-Alert, предупредившей о возможном риске падения объектов в воздушном пространстве после атаки России на Украину вблизи румынской границы.

Местные власти Тулчи сообщили, что уведомление было отправлено после того, как "национальные оборонные и структуры безопасности зафиксировали вероятную атаку России на объекты в Украине, вблизи границы с Румынией".

Эти уведомления предназначены для информирования населения приграничных районов Румынии о возможных атаках России на украинскую территорию и вероятности падения объектов на территорию Румынии, говорится в сообщении.

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