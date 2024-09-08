Силы ПВО сбили 15 "шахедов" и одну авиаракету во время российских обстрелов Украины

8 сентября РФ запустила по Украине четыре ракеты Х-59 и более 20 "Шахедов" ПВО сбило одну ракету и 15 дронов РФ.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ

Как отмечается, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков - Курск и Чауда.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Румын предупреждали о риске падения российских "шахедов"

Как отмечается, 8 сентября жители Тулчи и Констанцы получили уведомления от системы R0-Alert, предупредившей о возможном риске падения объектов в воздушном пространстве после атаки России на Украину вблизи румынской границы.

Местные власти Тулчи сообщили, что уведомление было отправлено после того, как "национальные оборонные и структуры безопасности зафиксировали вероятную атаку России на объекты в Украине, вблизи границы с Румынией".