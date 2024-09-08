Сили ППО збили 15 "шахедів" та одну авіаракету під час російського обстрілу України

8 вересня РФ запустила по Україні чотири ракети Х-59 і понад 20 "Шахедів" ППО збила одну ракету та 15 дронів РФ.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Як зазначається, у ніч на 8 вересня окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків — Курськ та Чауда.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу "Shahed.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені, імовірно, впали під впливом засобів РЕБ. Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Румунів попереджали про ризик падіння російських "шахедів"

Як зазначається, 8 вересня жителі Тулчі та Констанци отримали сповіщення від системи R0-Alert, яка попередила про можливий ризик падіння об'єктів у повітряному просторі після атаки Росії на Україну поблизу румунського кордону.

Місцева влада Тулчі повідомила, що сповіщення було надіслано після того, як "національні оборонні та безпекові структури зафіксували ймовірну атаку Росії на об'єкти в Україні, поблизу кордону з Румунією".