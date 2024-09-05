Сили ППО збили 60 дронів під час російської атаки на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, у ніч на 5 вересня ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із окупованого Криму та 78-ма ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків — Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ.

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один — у Білорусь. 15 — локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів РЕБ), інформація про руйнування чи потерпілих не надходила.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Запорізькій та Херсонській областях. Поширити

Росія намагалася атакувати Київ 5 вересня

Як повідомили в КМВА, російські дрони, попередньо на кшталт "Shahed", намагалися атакувати столицю. Цього разу на Київ вони заходили переважно поодинці, а не групами. Але жоден з ворожих БПЛА своє цілі не досягнув.

Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знешкоджені.За даними оперативного зведення на цю хвилину в Києві без потерпілих та руйнувань.

Начальник КМВА також додав, що в столиці тривогу оголосили ще до опівночі і тривала вона безперервно понад 9 годин.