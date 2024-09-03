За інформацією представників командування Повітряних сил, під час атаки злочинної армії РФ вніч на 3 вересня підрозділи ППО збили 27 з 35 ударних БпЛА “Shahed”, випущених країною-агресоркою.

Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття нічної повітряної атаки армії РФ по Україні

Зазначається, що злочинна армія РФ випустила по Україні 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23,керовану авіаракету Х-59/69 та 35 дронів типу “Shahed”.

У результаті протиповітряного бою збито 27 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локаційно втрачені, інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Ще 2 ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області РФта окупованої Донеччини, - зазначають у Повітряних силах. Поширити

У командуванні додали, що злочинна армія РФ атакувала з території тимчасово окупованого Криму та з Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

Що відомо про наслідки останніх ворожих атак

За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок удару злочинної армії РФ по Запоріжжю пізно ввечері, 2 вересня, загинули дві людини, і серед жертв є дитина. Також є двоє поранених.

На жаль, 2 людини загинуло, в тому числі 8-річний хлопчик, - повідомив Федоров. Поширити

Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.

Також чиновник розповів про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.