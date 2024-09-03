За інформацією представників командування Повітряних сил, під час атаки злочинної армії РФ вніч на 3 вересня підрозділи ППО збили 27 з 35 ударних БпЛА “Shahed”, випущених країною-агресоркою.
Головні тези:
- Під час нічної атаки армії РФ протиповітряна оборона збила 27 з 35 ударних БпЛА “Shahed”.
- Злочинна армія РФ випустила балістичні ракети та дрони по Україні.
- ППО працювала у різних областях України для захисту від ворожих атак.
- В результаті атаки по Запоріжжю загинули дві людини, серед них дитина, є поранені.
- Російські удари призвели до часткового руйнування будівлі та серйозних наслідків для мирного населення.
Що відомо про результати роботи ППО під час відбиття нічної повітряної атаки армії РФ по Україні
Зазначається, що злочинна армія РФ випустила по Україні 3 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23,керовану авіаракету Х-59/69 та 35 дронів типу “Shahed”.
У командуванні додали, що злочинна армія РФ атакувала з території тимчасово окупованого Криму та з Курської області РФ.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
ППО працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.
Що відомо про наслідки останніх ворожих атак
За інформацією керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, внаслідок удару злочинної армії РФ по Запоріжжю пізно ввечері, 2 вересня, загинули дві людини, і серед жертв є дитина. Також є двоє поранених.
Крім того, ще двоє людей були поранені, серед яких 12-річна дівчинка. Вона була госпіталізована і нині у реанімації.
Також чиновник розповів про часткове руйнування будівлі внаслідок російського удару.
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