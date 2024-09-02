Сили ППО збили 22 ракети РФ різного типу та 20 "шахедів" під час атаки на Україну

2 вересня армія РФ вдарила по Україні 58 повітряними цілями. Протиповітряна оборона знищила 9 балістичних ракет із 16, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 2 вересня

Як зазначають ПС, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей — РФ.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. — РФ.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. — РФ.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. — РФ.;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська — РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, — йдеться в в повідомленні. Поширити

Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.

На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.

Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.