Сили ППО збили 22 ракети РФ різного типу та 20 "шахедів" під час атаки на Україну

2 вересня армія РФ вдарила по Україні 58 повітряними цілями. Протиповітряна оборона знищила 9 балістичних ракет із 16, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе.
Головні тези:
- Під час атаки РФ на Україну 2 вересня армія вдарила 58 повітряними цілями, які були ефективно збиті силами ППО.
- Повітряні сили успішно збили 22 ракети різного типу та 20 ударних БпЛА “шахед'”під час атаки.
- Загалом, протиповітряна оборона знищила 9 балістичних ракет, 13 крилатих ракет та 20 дронів-камікадзе, мінімізуючи загрозу для України.
- Внаслідок ракетного удару були підбиті 9 балістичних ракет “Іскандер-М”, 13 крилатих ракет Х-101 і 20 ударних БпЛА"'шахе"', що скоротило ризик для населення та об'єктів інфраструктури.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну 2 вересня
Як зазначають ПС, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей — РФ.;
14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. — РФ.;
4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. — РФ.;
1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. — РФ.;
23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська — РФ.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:
9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
13 крилатих ракет Х-101;
20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
Що відомо про атаку РФ на Київ 2 серпня
Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, крилаті ракети (потенційно Х-101) були випущені орієнтовно близько третьої ночі з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Саратовської області РФ.
На Київ ці ракети заходили після складних маневрів, з південного напрямку.
Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву і передмістю балістичні ракети KN-24/"Іскандер-М". До цього всього ще додався один ударний БпЛА.
Внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень. Дані щодо руйнувань та потерпілих уточнюються.
Стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються
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