Силы ПВО сбили 22 ракеты РФ разного типа и 20 "шахедов" во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 22 ракеты РФ разного типа и 20 "шахедов" во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 22 ракеты РФ разного типа и 20 "шахедов" во время атаки на Украину
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2 сентября армия РФ ударила по Украине 58 воздушных целей. Противовоздушная оборона уничтожила 9 баллистических ракет из 16, 13 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе.

Главные тезисы

  • Противовоздушная оборона Украины сбила 22 ракеты и 20 “шахедов” в результате атаки РФ на страну.
  • Силы обороны Украины уничтожили 9 баллистических ракет, 13 крылатых ракет и 20 ударных беспилотников.
  • Ракетный удар РФ по Киеву вызвал разрушения в нескольких районах города, пострадали два человека.
  • Атака осуществлялась из разных направлений с применением различных типов ракет и беспилотников.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 2 сентября

Как отмечают ПС, в ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

  • 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей — РФ.;

  • 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. — РФ.;

  • 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. — РФ.;

  • 1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. — РФ.;

  • 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:

  • 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

  • 13 крылатых ракет Х-101;

  • 20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно утрачены, говорится в сообщении.

Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.

Стало известно, что в результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются

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