Силы ПВО сбили 22 ракеты РФ разного типа и 20 "шахедов" во время атаки на Украину

2 сентября армия РФ ударила по Украине 58 воздушных целей. Противовоздушная оборона уничтожила 9 баллистических ракет из 16, 13 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину 2 сентября

Как отмечают ПС, в ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей — РФ.;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. — РФ.;

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. — РФ.;

1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. — РФ.;

23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локационно утрачены, говорится в сообщении. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Киев 2 августа

Как сообщил начальник КМВА Сергей Попко, крылатые ракеты (потенциально Х-101) были выпущены ориентировочно около трех ночи с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Саратовской области РФ.

В Киев эти ракеты заходили после сложных маневров, с южного направления.

Одновременно с подлетом в столицу крылатых ракет, враг выпустил по Киеву и пригороду баллистические ракеты KN-24/"Искандер-М". К этому еще добавился один ударный БпЛА.

В результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений. Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.