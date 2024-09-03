По информации представителей командования Воздушных сил, во время атаки преступной армии РФ в ночь на 3 сентября подразделения ПВО сбили 27 из 35 ударных БПЛА Shahed, выпущенных страной-агрессорой.

Что известно о результатах работы ПВО при отражении ночной воздушной атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что преступная армия РФ выпустила по Украине 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, управляемую авиаракету Х-59/69 и 35 дронов типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя сбиты 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области РФ и оккупированной Донбасса, - отмечают в Воздушных силах. Поделиться

В командовании добавили, что преступная армия РФ атаковала с территории временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВО работало в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Что известно о последствиях последних вражеских атак

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара преступной армии РФ по Запорожью поздно вечером, 2 сентября, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также двое раненых.

К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик, - сообщил Федоров. Поделиться

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.