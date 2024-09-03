ПВО сбила почти все "Шахеды" во время ночной атаки армии РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО сбила почти все "Шахеды" во время ночной атаки армии РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
ПВО ВСУ
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По информации представителей командования Воздушных сил, во время атаки преступной армии РФ в ночь на 3 сентября подразделения ПВО сбили 27 из 35 ударных БПЛА Shahed, выпущенных страной-агрессорой.

Главные тезисы

  • Подразделения ПВО успешно сбили 27 из 35 ударных беспилотников “Shahed”, выпущенных преступной армией РФ.
  • Противовоздушная оборона действовала в различных областях Украины для защиты от воздушных атак и предотвращения серьезных последствий для мирного населения.
  • Атака распространилась на несколько областей Украины, приводя к гибели и ранениям среди мирного населения, а также к разрушениям жилых зданий.
  • ПВО привлекала авиацию, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и другие части для успешного отражения воздушной атаки армии РФ.
  • Результаты действий ПВО свидетельствуют о высоком уровне подготовки и оперативности в защите территории и населения Украины от вражеских нападений.

Что известно о результатах работы ПВО при отражении ночной воздушной атаки армии РФ по Украине

Отмечается, что преступная армия РФ выпустила по Украине 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, управляемую авиаракету Х-59/69 и 35 дронов типа "Shahed".

В результате противовоздушного боя сбиты 27 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 6 – локационно потеряны, информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Еще 2 вражеских беспилотника полетели в направлении Белгородской области РФ и оккупированной Донбасса, - отмечают в Воздушных силах.

В командовании добавили, что преступная армия РФ атаковала с территории временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.

К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

ПВО работало в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Что известно о последствиях последних вражеских атак

По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара преступной армии РФ по Запорожью поздно вечером, 2 сентября, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также двое раненых.

К сожалению, 2 человека погибли, в том числе 8-летний мальчик, - сообщил Федоров.

Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.

Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.

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