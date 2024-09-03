По информации представителей командования Воздушных сил, во время атаки преступной армии РФ в ночь на 3 сентября подразделения ПВО сбили 27 из 35 ударных БПЛА Shahed, выпущенных страной-агрессорой.
Главные тезисы
- Подразделения ПВО успешно сбили 27 из 35 ударных беспилотников “Shahed”, выпущенных преступной армией РФ.
- Противовоздушная оборона действовала в различных областях Украины для защиты от воздушных атак и предотвращения серьезных последствий для мирного населения.
- Атака распространилась на несколько областей Украины, приводя к гибели и ранениям среди мирного населения, а также к разрушениям жилых зданий.
- ПВО привлекала авиацию, зенитно-ракетные войска, подразделения РЭБ и другие части для успешного отражения воздушной атаки армии РФ.
- Результаты действий ПВО свидетельствуют о высоком уровне подготовки и оперативности в защите территории и населения Украины от вражеских нападений.
Что известно о результатах работы ПВО при отражении ночной воздушной атаки армии РФ по Украине
Отмечается, что преступная армия РФ выпустила по Украине 3 баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23, управляемую авиаракету Х-59/69 и 35 дронов типа "Shahed".
В командовании добавили, что преступная армия РФ атаковала с территории временно оккупированного Крыма и Курской области РФ.
К отражению воздушного нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
ПВО работало в Киевской, Одесской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Что известно о последствиях последних вражеских атак
По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, в результате удара преступной армии РФ по Запорожью поздно вечером, 2 сентября, погибли два человека, и среди жертв есть ребенок. Также двое раненых.
Кроме того, еще два человека были ранены, среди которых 12-летняя девочка. Она была госпитализирована и сейчас в реанимации.
Также чиновник рассказал о частичном разрушении здания в результате российского удара.
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