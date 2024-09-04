У Польщі заявили про ще одну "напружену" ніч для ППО під час атаки РФ на Україну

Польська авіація піднімала винищувачі біля східного кордону під час атаки РФ на західні області України, зокрема на Львів.

Польська авіація вкотре підняла свої винищувачі під час атаки РФ на Україну

Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України, — повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ). Поширити

❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.



Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z… pic.twitter.com/PNwHSv07Up — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 4, 2024

У повідомленні зазначається, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

DORSZ підкреслює, що востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіусу дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.

Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію, — запевнили у відомстві. Поширити

У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати ракети РФ, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.

Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну з Росією.

Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору — це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним, — повідомив Сікорський. Поширити