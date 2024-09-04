У Польщі заявили про ще одну "напружену" ніч для ППО під час атаки РФ на Україну

Польська авіація піднімала винищувачі біля східного кордону під час атаки РФ на західні області України, зокрема на Львів.
Головні тези:
- Польська авіація піднімала винищувачі під час атаки РФ на західні області України, включаючи Львів.
- Міністр закордонних справ Польщі закликав збивати ракети РФ над Україною, зазначивши, що це обов'язок країн, що межують з Україною.
- Підвищена активність російської авіації на кордоні спричинила напружену ніч для протиповітряної оборони Польщі.
- У Львові під час повітряної тривоги сталися вибухи, що призвели до смертельних наслідків та ранених.
Польська авіація вкотре підняла свої винищувачі під час атаки РФ на Україну
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 4, 2024
Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z… pic.twitter.com/PNwHSv07Up
У повідомленні зазначається, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.
DORSZ підкреслює, що востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіусу дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.
У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати ракети РФ, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.
Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну з Росією.
4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.
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