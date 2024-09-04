У Польщі заявили про ще одну "напружену" ніч для ППО під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

У Польщі заявили про ще одну "напружену" ніч для ППО під час атаки РФ на Україну

У Польщі заявили про ще одну "напружену" ніч для ППО під час атаки РФ на Україну
Джерело:  online.ua

Польська авіація піднімала винищувачі біля східного кордону під час атаки РФ на західні області України, зокрема на Львів.

Головні тези:

  • Польська авіація піднімала винищувачі під час атаки РФ на західні області України, включаючи Львів.
  • Міністр закордонних справ Польщі закликав збивати ракети РФ над Україною, зазначивши, що це обов'язок країн, що межують з Україною.
  • Підвищена активність російської авіації на кордоні спричинила напружену ніч для протиповітряної оборони Польщі.
  • У Львові під час повітряної тривоги сталися вибухи, що призвели до смертельних наслідків та ранених.

Польська авіація вкотре підняла свої винищувачі під час атаки РФ на Україну

Це ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через спостережувану активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України, — повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі (DORSZ).

У повідомленні зазначається, що південно-східна частина країни може відчувати підвищений рівень шуму, пов'язаний з початком операцій у польському повітряному просторі польської та союзницької авіації.

DORSZ підкреслює, що востаннє така підвищена активність російської авіації дальнього радіусу дії була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня.

Активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП постійно контролює ситуацію, — запевнили у відомстві.

У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати ракети РФ, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.

Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну з Росією.

Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору — це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним, — повідомив Сікорський.

4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.

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