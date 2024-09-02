У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною
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У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною

У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною
Джерело:  Financial Times

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати ракети РФ, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.

Головні тези:

  • Польща вважає збиття ракет РФ над Україною своїм обов'язком з метою забезпечення безпеки громадян та захисту власного повітряного простору.
  • Президент України Зеленський наголошує на важливості співпраці та взаємодії з Польщею у сфері оборони та безпеки, особливо при відстоюванні від загрози російських ракет.
  • Збиття ракет, що летять у напрямку газових сховищ в Україні, має стратегічне значення для безпеки не лише України, але й сусідніх країн, які отримують газ з цих сховищ.

Чому Польща повинна збивати ракети РФ ще над Україною

Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну з Росією.

Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору — це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною (збити їх), тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений уламками, є значним, — повідомив Сікорський.

Сікорський також похвалив ЗСУ за Курську операцію, оскільки це шокувало диктатора Росії Володимира Путіна і показало йому, що "жертва не завжди робить те, що очікуєш".

Не лише Україна, але й увесь Захід має виводити Путіна з рівноваги, і одна з помилок, яку постійно робила наша сторона, полягає в тому, що ми наперед говорили Путіну, що ми будемо робити чи не робитимемо — і ось чому результат цього [ Курськ] набіг набагато кращий, ніж контрнаступ минулого року, який було так легко передбачити і, отже, до нього готуватися, — підсумував Сікорський.

Зеленський прояснив важливість збиття Польщею ракет РФ в небі України

На думку Зеленського, це питання передусім не тільки безпеки країни-НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попасти туди та призвести до трагедії.

У нас просто різні думки щодо цього напрямку. І я вважаю, що це було б справедливо. Щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там де газосховища, і для Польщі, бо це один і той самий напрямок російської ракети. Вважаю що це абсолютно справедливо, якщо Польща нам допомагатиме збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі, — сказав Зеленський.

Він зауважив, що мова зокрема і про ракети, які летіть у напрямку газосховищ України, куди часто прилітає. Зеленський звернув увагу на те, що країнами-скептиками щодо цієї ідеї є як раз ті країни, які користуються газом з українських газосховищ.

Мені здається, що цей скепсис країн має зменшуватися, бо якщо ми не захистимо наші газосховища, то ці країни в опалювальний сезон залишаться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де є технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично, — підкреслив Володимир Зеленський.

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