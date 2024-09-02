У Польщі назвали обов′язком збивати російські ракети над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, зобов'язані збивати ракети РФ, перш ніж ті увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО.
Головні тези:
- Польща вважає збиття ракет РФ над Україною своїм обов'язком з метою забезпечення безпеки громадян та захисту власного повітряного простору.
- Президент України Зеленський наголошує на важливості співпраці та взаємодії з Польщею у сфері оборони та безпеки, особливо при відстоюванні від загрози російських ракет.
- Збиття ракет, що летять у напрямку газових сховищ в Україні, має стратегічне значення для безпеки не лише України, але й сусідніх країн, які отримують газ з цих сховищ.
Чому Польща повинна збивати ракети РФ ще над Україною
Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення ракет над територією України може втягнути НАТО у війну з Росією.
Сікорський також похвалив ЗСУ за Курську операцію, оскільки це шокувало диктатора Росії Володимира Путіна і показало йому, що "жертва не завжди робить те, що очікуєш".
Зеленський прояснив важливість збиття Польщею ракет РФ в небі України
На думку Зеленського, це питання передусім не тільки безпеки країни-НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попасти туди та призвести до трагедії.
Він зауважив, що мова зокрема і про ракети, які летіть у напрямку газосховищ України, куди часто прилітає. Зеленський звернув увагу на те, що країнами-скептиками щодо цієї ідеї є як раз ті країни, які користуються газом з українських газосховищ.
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