Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Польши считает, что Польша обязана сбивать ракеты РФ над Украиной для защиты своих граждан, несмотря на возможные последствия для отношений с Россией и НАТО.
- Президент Украины Зеленский подчеркнул важность сбивания российских ракет для обеспечения безопасности газохранилищ и интересов украинского народа.
- Обе страны обсуждают технические и юридические вопросы сбивания ракет, уделяя особое внимание безопасности газохранилищ на территории Украины.
Почему Польша должна сбивать ракеты РФ еще над Украиной
Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну с Россией.
Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это повергло в шок диктатора России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".
Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины
По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.
Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками по этой идее являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.
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