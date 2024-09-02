В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной
Категория
Мир
Дата публикации

В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной

В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной
Читати українською
Источник:  Financial Times

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Польши считает, что Польша обязана сбивать ракеты РФ над Украиной для защиты своих граждан, несмотря на возможные последствия для отношений с Россией и НАТО.
  • Президент Украины Зеленский подчеркнул важность сбивания российских ракет для обеспечения безопасности газохранилищ и интересов украинского народа.
  • Обе страны обсуждают технические и юридические вопросы сбивания ракет, уделяя особое внимание безопасности газохранилищ на территории Украины.

Почему Польша должна сбивать ракеты РФ еще над Украиной

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну с Россией.

Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен, — сообщил Сикорский.

Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это повергло в шок диктатора России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".

Не только Украина, но и весь Запад должна выводить Путина из равновесия, и одна из ошибок, которую постоянно совершала наша сторона, состоит в том, что мы заранее говорили Путину, что мы будем делать или не будем делать — и вот почему результат этого [ Курск ] набег гораздо лучше, чем контрнаступление прошлого года, которое было так легко предсказать и, следовательно, к нему готовиться, — подытожил Сикорский.

Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины

По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.

У нас просто разные мнения относительно этого направления. И я считаю, что это было бы справедливо. Чтобы для безопасности и западной части нашего государства, там где хранилища, и для Польши, потому что это одно и то же направление российской ракеты. Считаю, что это абсолютно справедливо, если Польша нам будет помогать сбивать ракеты, идущие именно в направлении Польши, — сказал Зеленский.

Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками по этой идее являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.

Мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, эти страны в отопительный сезон останутся без газа. Ближайшие наши соседи. Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где есть техническое рассмотрение этого вопроса. Мы подняли эту тему и подняли ее юридически, — подчеркнул Владимир Зеленский .

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю
Министерство обороны Литвы
Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В НАТО подтвердили увеличение военной помощи Украине на фоне ракетных атак РФ
НАТО
совет
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину
Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ на Украину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?