В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.

Почему Польша должна сбивать ракеты РФ еще над Украиной

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну с Россией.

Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен, — сообщил Сикорский. Поделиться

Сикорский также похвалил ВСУ за Курскую операцию, поскольку это повергло в шок диктатора России Владимира Путина и показало ему, что "жертва не всегда делает то, что ожидаешь".

Не только Украина, но и весь Запад должна выводить Путина из равновесия, и одна из ошибок, которую постоянно совершала наша сторона, состоит в том, что мы заранее говорили Путину, что мы будем делать или не будем делать — и вот почему результат этого [ Курск ] набег гораздо лучше, чем контрнаступление прошлого года, которое было так легко предсказать и, следовательно, к нему готовиться, — подытожил Сикорский. Поделиться

Зеленский прояснил важность сбивания Польшей ракет РФ в небе Украины

По мнению Зеленского, этот вопрос, прежде всего, не только безопасности страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда и привести к трагедии.

У нас просто разные мнения относительно этого направления. И я считаю, что это было бы справедливо. Чтобы для безопасности и западной части нашего государства, там где хранилища, и для Польши, потому что это одно и то же направление российской ракеты. Считаю, что это абсолютно справедливо, если Польша нам будет помогать сбивать ракеты, идущие именно в направлении Польши, — сказал Зеленский. Поделиться

Он отметил, что речь, в частности, и о ракетах, которые летите в направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. Зеленский обратил внимание на то, что странами-скептиками по этой идее являются как раз те страны, которые пользуются газом из украинских газохранилищ.