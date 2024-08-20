Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю
Категория
Мир
Дата публикации

Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю

Министерство обороны Литвы
Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю
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За последнюю неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых российских самолетов.

Главные тезисы

  • Истребители НАТО перехватили 10 российских самолетов в течение недели над Балтийским регионом.
  • Российские самолеты совершали полеты без плана и радиосвязи, что привлекло внимание НАТО.
  • Действия немецких и шведских ВВС в рамках миссии Baltic Air Policing для защиты неба над Балтией.
  • С миссии Baltic Air Policing НАТО осуществляет контроль воздушного пространства над Балтийским морем с 2004 года.
  • Семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители для контроля над воздухом над Балтийским морем.

Что известно о перехвате НАТО российских самолетов

Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа.

Он совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, затем летел в обратную сторону без плана полета и без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.

Кроме этого 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27 .

Самолеты ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве недалеко от Калининградской области. Ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было.

16 августа истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20. Он летел из Калининградской области в материковую часть России.

Он снова не выходил на радиосвязь, не имел плана полетов и включенного ретранслятора.

Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС

3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.

Вместе с партнером по НАТО Швецией два немецких Eurofighter из миссии НАТО VAPB вылетели на Alpha Scramble (операцию по перехвату — ред.). Были идентифицированы два российских Су-30. Пилоты Су вели себя недружественно, но не агрессивно.

Baltic Air Policing (VAPB) — миссия, обеспечивающая защиту неба над Балтией и прилегающим международным воздушным пространством. С апреля 2004 г. НАТО и государства-члены осуществляют контроль в воздухе в регионе. В настоящее время семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители в рамках миссии по контролю над воздухом над Балтийским морем.

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Перехват

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