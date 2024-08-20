Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю

За последнюю неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых российских самолетов.
Главные тезисы
- Истребители НАТО перехватили 10 российских самолетов в течение недели над Балтийским регионом.
- Российские самолеты совершали полеты без плана и радиосвязи, что привлекло внимание НАТО.
- Действия немецких и шведских ВВС в рамках миссии Baltic Air Policing для защиты неба над Балтией.
- С миссии Baltic Air Policing НАТО осуществляет контроль воздушного пространства над Балтийским морем с 2004 года.
- Семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители для контроля над воздухом над Балтийским морем.
Что известно о перехвате НАТО российских самолетов
Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа.
Он совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, затем летел в обратную сторону без плана полета и без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.
Кроме этого 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27 .
16 августа истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20. Он летел из Калининградской области в материковую часть России.
Он снова не выходил на радиосвязь, не имел плана полетов и включенного ретранслятора.
Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС
3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.
Baltic Air Policing (VAPB) — миссия, обеспечивающая защиту неба над Балтией и прилегающим международным воздушным пространством. С апреля 2004 г. НАТО и государства-члены осуществляют контроль в воздухе в регионе. В настоящее время семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители в рамках миссии по контролю над воздухом над Балтийским морем.
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