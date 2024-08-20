Истребители НАТО перехватили 10 самолетов РФ над Балтией за последнюю неделю

За последнюю неделю истребители НАТО трижды взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. В общей сложности удалось перехватить 10 боевых российских самолетов.

Что известно о перехвате НАТО российских самолетов

Как сообщили в Министерстве обороны Литвы, истребители НАТО вылетели на идентификацию российского самолета Ил-20 13 августа.

Он совершал полет в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации, затем летел в обратную сторону без плана полета и без включенного радиолокационного ретранслятора. Также он не поддерживал радиосвязь с региональным центром управления полетами.

Кроме этого 14 августа истребителям пришлось снова вылетели для идентификации двух российских самолетов ТУ-22М3, двух СУ-30, двух СУ-35 и двух СУ-27 .

Самолеты ТУ-22М3, СУ-30 и СУ-35 летели в международном воздушном пространстве с материковой территории РФ и в обратную сторону. Два самолета СУ-27 кружили в воздушном пространстве недалеко от Калининградской области. Ни плана полетов, ни включенных радиолокационных ретрансляторов и поддержки радиосвязи у них не было. Поделиться

16 августа истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации российского самолета Ил-20. Он летел из Калининградской области в материковую часть России.

Он снова не выходил на радиосвязь, не имел плана полетов и включенного ретранслятора.

Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС

3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.

Вместе с партнером по НАТО Швецией два немецких Eurofighter из миссии НАТО VAPB вылетели на Alpha Scramble (операцию по перехвату — ред.). Были идентифицированы два российских Су-30. Пилоты Су вели себя недружественно, но не агрессивно. Поделиться