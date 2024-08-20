Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень

За останній тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових російських літаків.

Що відомо про перехоплення НАТО російських літаків

Як повідомили в Міністерстві оборони Литви, винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня.

Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації, а потім летів у зворотній бік без плану польоту та без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.

Окрім цього 14 серпня винищувачам прийшлося знову вилетіли для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

Літаки ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв’язку у них не було. Поширити

16 серпня винищувачі НАТО піднялись у повітря для ідентифікації російського літака Іл-20. Він летів з Калінінградської області до материкової частини Росії.

Він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора.

Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС

3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення — ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно. Поширити