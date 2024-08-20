Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень
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Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень

Міністерство оборони Литви
Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень
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За останній тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових російських літаків.

Головні тези:

  • За останній тиждень винищувачі НАТО здійснили тричі перехоплення російських літаків на Балтійському регіоні.
  • У результаті було перехоплено 10 бойових російських літаків, які порушували міжнародні норми повітряного руху.
  • Місія Baltic Air Policing (VAPB) забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим повітряним простором від потенційних загроз.
  • 17 країн-членів НАТО взяли участь у місії контролю повітря над Балтійським морем, розгорнувши свої винищувачі для забезпечення безпеки регіону.

Що відомо про перехоплення НАТО російських літаків

Як повідомили в Міністерстві оборони Литви, винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня.

Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації, а потім летів у зворотній бік без плану польоту та без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.

Окрім цього 14 серпня винищувачам прийшлося знову вилетіли для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.

Літаки ТУ-22М3, СУ-30 і СУ-35 летіли у міжнародному повітряному просторі з материкової території РФ та у зворотний бік. Два літаки СУ-27 кружляли у повітряному просторі неподалік Калінінградської області. Ні плану польотів, ні увімкнених радіолокаційних ретрансляторів та підтримки радіозв’язку у них не було.

16 серпня винищувачі НАТО піднялись у повітря для ідентифікації російського літака Іл-20. Він летів з Калінінградської області до материкової частини Росії.

Він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора.

Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС

3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення — ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно.

Baltic Air Policing (VAPB) — місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни — члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.

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Team Luftwaffe
Перехоплення

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