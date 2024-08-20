Винищувачі НАТО перехопили 10 літаків РФ над Балтією за останній тиждень

За останній тиждень винищувачі НАТО тричі злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових російських літаків.
Головні тези:
- За останній тиждень винищувачі НАТО здійснили тричі перехоплення російських літаків на Балтійському регіоні.
- У результаті було перехоплено 10 бойових російських літаків, які порушували міжнародні норми повітряного руху.
- Місія Baltic Air Policing (VAPB) забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим повітряним простором від потенційних загроз.
- 17 країн-членів НАТО взяли участь у місії контролю повітря над Балтійським морем, розгорнувши свої винищувачі для забезпечення безпеки регіону.
Що відомо про перехоплення НАТО російських літаків
Як повідомили в Міністерстві оборони Литви, винищувачі НАТО вилетіли на ідентифікацію російського літака Іл-20 13 серпня.
Він здійснював політ у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації, а потім летів у зворотній бік без плану польоту та без увімкненого радіолокаційного ретранслятора. Також він не підтримував радіозв’язку з регіональним центром управління польотами.
Окрім цього 14 серпня винищувачам прийшлося знову вилетіли для ідентифікації двох російських літаків ТУ-22М3, двох СУ-30, двох СУ-35 і двох СУ-27.
16 серпня винищувачі НАТО піднялись у повітря для ідентифікації російського літака Іл-20. Він летів з Калінінградської області до материкової частини Росії.
Він знову не виходив на радіозв'язок, не мав плану польотів та увімкненого ретранслятора.
Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС
3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем
Baltic Air Policing (VAPB) — місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни — члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.
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