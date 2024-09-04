В Польше заявили о еще одной "напряженной" ночи для ПВО во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

В Польше заявили о еще одной "напряженной" ночи для ПВО во время атаки РФ на Украину

В Польше заявили о еще одной "напряженной" ночи для ПВО во время атаки РФ на Украину
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Источник:  online.ua

Польская авиация поднимала истребители у восточной границы во время атаки РФ на западные области Украины, в частности, во Львов.

Главные тезисы

  • Польская авиация поднимает истребители на восточной границе во время атаки России на Украину, вызывая напряженную ситуацию с противовоздушной обороной.
  • Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости сбивать ракеты РФ над Украиной, даже вопреки сопротивлению НАТО, чтобы обеспечить безопасность граждан.
  • Серия взрывов во Львове во время воздушной тревоги привела к погибшим и травмированным, подчеркивая сложность обстановки в регионе.
  • Польша активизировала процедуры обеспечения безопасности своего воздушного пространства в ответ на активность российской авиации.

Польская авиация в очередной раз подняла свои истребители во время атаки РФ на Украину

Это еще одна очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за наблюдаемой активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины, сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши (DORSZ).

В сообщении отмечается, что юго-восточная часть страны может ощущать повышенный уровень шума, связанный с началом сделок в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.

DORSZ подчеркивает, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.

Активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП постоянно контролирует ситуацию, — заверили в ведомстве.

В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.

Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну с Россией.

Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства — это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, значителен, — сообщил Сикорский.

4 сентября во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Повреждены жилые дома. Предварительно известно о 38 травмированных. Семь человек погибли, трое из них — дети.

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