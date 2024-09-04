В Польше заявили о еще одной "напряженной" ночи для ПВО во время атаки РФ на Украину

Польская авиация поднимала истребители у восточной границы во время атаки РФ на западные области Украины, в частности, во Львов.
Главные тезисы
- Польская авиация поднимает истребители на восточной границе во время атаки России на Украину, вызывая напряженную ситуацию с противовоздушной обороной.
- Министр иностранных дел Польши заявил о необходимости сбивать ракеты РФ над Украиной, даже вопреки сопротивлению НАТО, чтобы обеспечить безопасность граждан.
- Серия взрывов во Львове во время воздушной тревоги привела к погибшим и травмированным, подчеркивая сложность обстановки в регионе.
- Польша активизировала процедуры обеспечения безопасности своего воздушного пространства в ответ на активность российской авиации.
Польская авиация в очередной раз подняла свои истребители во время атаки РФ на Украину
❗️Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów.— Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) September 4, 2024
Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z… pic.twitter.com/PNwHSv07Up
В сообщении отмечается, что юго-восточная часть страны может ощущать повышенный уровень шума, связанный с началом сделок в польском воздушном пространстве польской и союзнической авиации.
DORSZ подчеркивает, что в последний раз такая повышенная активность российской авиации дальнего радиуса действия была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября.
В Польше назвали обязанностью сбивать российские ракеты над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что Польша и другие граничащие с Украиной страны обязаны сбивать ракеты РФ, прежде чем те войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО.
Как отметил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну с Россией.
4 сентября во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Повреждены жилые дома. Предварительно известно о 38 травмированных. Семь человек погибли, трое из них — дети.
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