Силы ПВО сбили 60 дронов во время российской атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 60 дронов во время российской атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 60 дронов во время российской атаки на Украину
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5 сентября армия РФ атаковала Украину 78 "шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". Воздушные силы сбили 60 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • 75 ударных БПЛА, включая ракету “Искандер-М”, были отправлены на атаку по Украине, где 60 из них были успешно сбиты воздушными силами
  • Детали атаки включают районы пусков и обнаружение некоторых дронов на территории Украины, где они были ликвидированы
  • Воздушная оборона включала в себя авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ и другие воинские подразделения в разных областях страны
  • Попытки российских дронов атаковать Киев были неуспешны, все угрозы были обезврежены без пострадавших и разрушений
  • Тревога в столице длилась более 9 часов, показывая высокий уровень бдительности и подготовки гражданской обороны

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, в ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск.

В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один — в Белоруссию. 15 — локационно потерянные на территории Украины (предположительно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.

Россия пыталась атаковать Киев 5 сентября

Как сообщили в КМВА, российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг.

Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены. По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений.

Начальник КМВА также добавил, что в столице тревогу объявили еще до полуночи и длилась она непрерывно более 9 часов.

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