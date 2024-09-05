Силы ПВО сбили 60 дронов во время российской атаки на Украину

5 сентября армия РФ атаковала Украину 78 "шахедами" и одной ракетой "Искандер-М". Воздушные силы сбили 60 вражеских дронов.
Главные тезисы
- 75 ударных БПЛА, включая ракету “Искандер-М”, были отправлены на атаку по Украине, где 60 из них были успешно сбиты воздушными силами
- Детали атаки включают районы пусков и обнаружение некоторых дронов на территории Украины, где они были ликвидированы
- Воздушная оборона включала в себя авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ и другие воинские подразделения в разных областях страны
- Попытки российских дронов атаковать Киев были неуспешны, все угрозы были обезврежены без пострадавших и разрушений
- Тревога в столице длилась более 9 часов, показывая высокий уровень бдительности и подготовки гражданской обороны
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, в ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск.
В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один — в Белоруссию. 15 — локационно потерянные на территории Украины (предположительно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала.
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Россия пыталась атаковать Киев 5 сентября
Как сообщили в КМВА, российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг.
Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены. По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений.
Начальник КМВА также добавил, что в столице тревогу объявили еще до полуночи и длилась она непрерывно более 9 часов.
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