Силы ПВО сбили 60 дронов во время российской атаки на Украину

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, в ночь на 5 сентября враг атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма и 78 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск.

В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БПЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один — в Белоруссию. 15 — локационно потерянные на территории Украины (предположительно под влиянием средств РЭБ), информация о разрушении или пострадавших не поступала.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях. Поделиться

Россия пыталась атаковать Киев 5 сентября

Как сообщили в КМВА, российские дроны, предварительно вроде "Shahed", пытались атаковать столицу. На этот раз в Киев они входили преимущественно поодиночке, а не группами. Но ни один из враждебных БПЛА своей цели не достиг.

Все беспилотники, угрожавшие столице, были обезврежены. По данным оперативной постройки на эту минуту в Киеве без пострадавших и разрушений.

Начальник КМВА также добавил, что в столице тревогу объявили еще до полуночи и длилась она непрерывно более 9 часов.