Силы ПВО сбили семь ракет и 22 ударных дронов РФ при обстреле Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили семь ракет и 22 ударных дронов РФ при обстреле Украины

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили семь ракет и 22 ударных дронов РФ при обстреле Украины
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4 сентября Россия атаковала Украину десятками "шахедов" и 13 ракетами. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 воздушных целей.

Главные тезисы

  • Противовоздушной обороне удалось уничтожить 29 воздушных целей, включая 7 ракет и 22 ударных дрона РФ.
  • Россия запустила 42 воздушные цели по Украине, в том числе ракеты и ударные БПЛА Shahed-131/136.
  • Авиация, зенитные ракетные войска и другие подразделения были задействованы в отражении воздушной атаки РФ.
  • Во Львове и Кривом Роге погибли гражданские жители, включая детей, и были нанесены разрушения по объектам гражданской инфраструктуры.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, в целом РФ запустила 42 воздушных целей, а именно:

  • 2 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области Российской Федерации (РФ);

  • 2 крылатые ракеты Х-22 из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря;

  • 6 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области России;

  • 3 крылатых ракеты "Искандер-К" с территории оккупированного Крыма;

  • 29 ударных БпЛА Shahed-131/136 из Курской области, Россия.

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

Во время атаки в общей сложности удалось сбить 29 воздушных целей, а именно:

  • 4 крылатые ракеты Х-101;

  • 3 крылатые ракеты "Искандер-К";

  • 22 ударных БпЛА Shahed-131/136.

В частности шесть БПЛА были локационно потеряны, а еще один — улетел в Беларусь.

ПВО этой ночью работало во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.

Россия атаковала Львов и Кривой Рог 4 сентября

4 сентября во Львове во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Повреждены жилые дома. Предварительно известно о 38 травмированных. Семь человек погибли, трое из них — дети.

Перед этим мэр города Андрей Садовый сообщал, что погибли женщина и мужчина . По его словам, погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине уточняют.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий добавил, что третья жертва россиян — 14-летняя девочка.

Взрывы звучали также в Кривом Роге. Там россияне попали по объекту гражданской инфраструктуры в центре города. Было разрушено здание отеля с 1 по 3 этажа.

Сообщается, что в результате ракетной атаки пострадали пять человек: женщины 62, 83 и 84 лет, 70-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. Ребенок в больнице. Остальные будут приходить в себя дома.

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