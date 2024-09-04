Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України

4 вересня Росія атакувала Україну десятками “шахедів” й 13 ракетами. Протиповітряній обороні вдалось знищити 29 повітряних цілей.
Головні тези:
- Повітряні сили України збили 29 повітряних цілей під час атаки РФ, в тому числі 6 ударних дронів Shahed-131/136.
- Сили ППО успішно відбили обстріл, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, ПРЕБ та мобільні вогневі групи.
- Унаслідок атаки росіян загинули семеро людей у Львові, в тому числі троє дітей, та постраждали п'ятеро осіб у Кривому Розі.
- РФ запустила 42 повітряні цілі, у тому числі міжнародно заборонені ракети Іскандер-К та дрони Shahed-131/136.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, загалом РФ запустила 42 повітряні цілі, а саме:
2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області Російської Федерації (РФ);
2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;
6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;
3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;
29 ударних БпЛА Shahed-131/136 з Курської області, Росія.
До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Під час атаки загалом вдалось збити 29 повітряних цілей, а саме:
4 крилаті ракети Х-101;
3 крилаті ракети "Іскандер-К";
22 ударні БпЛА Shahed-131/136.
Зокрема шість БпЛА були локаційно втрачені, а ще один — полетів до Білорусі.
ППО цієї ночі працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.
Росія атакувала Львів та Кривий Ріг 4 вересня
4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.
Перед цим мер міста Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що третя жертва росіян — 14-річна дівчинка.
Вибухи лунали також у Кривому Розі. Там росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.
Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.
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