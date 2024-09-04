Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, загалом РФ запустила 42 повітряні цілі, а саме:

2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області Російської Федерації (РФ);

2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

29 ударних БпЛА Shahed-131/136 з Курської області, Росія.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Під час атаки загалом вдалось збити 29 повітряних цілей, а саме:

4 крилаті ракети Х-101;

3 крилаті ракети "Іскандер-К";

22 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Зокрема шість БпЛА були локаційно втрачені, а ще один — полетів до Білорусі.

ППО цієї ночі працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Росія атакувала Львів та Кривий Ріг 4 вересня

4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.

Перед цим мер міста Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що третя жертва росіян — 14-річна дівчинка.

Вибухи лунали також у Кривому Розі. Там росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.