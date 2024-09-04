Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили сім ракет та 22 ударних дронів РФ під час обстрілу України
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4 вересня Росія атакувала Україну десятками “шахедів” й 13 ракетами. Протиповітряній обороні вдалось знищити 29 повітряних цілей.

Головні тези:

  • Повітряні сили України збили 29 повітряних цілей під час атаки РФ, в тому числі 6 ударних дронів Shahed-131/136.
  • Сили ППО успішно відбили обстріл, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, ПРЕБ та мобільні вогневі групи.
  • Унаслідок атаки росіян загинули семеро людей у Львові, в тому числі троє дітей, та постраждали п'ятеро осіб у Кривому Розі.
  • РФ запустила 42 повітряні цілі, у тому числі міжнародно заборонені ракети Іскандер-К та дрони Shahed-131/136.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, загалом РФ запустила 42 повітряні цілі, а саме:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області Російської Федерації (РФ);

  • 2 крилаті ракети Х-22 із літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

  • 6 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області Росії;

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К" із території окупованого Криму;

  • 29 ударних БпЛА Shahed-131/136 з Курської області, Росія.

До відбиття повітряної атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Під час атаки загалом вдалось збити 29 повітряних цілей, а саме:

  • 4 крилаті ракети Х-101;

  • 3 крилаті ракети "Іскандер-К";

  • 22 ударні БпЛА Shahed-131/136.

Зокрема шість БпЛА були локаційно втрачені, а ще один — полетів до Білорусі.

ППО цієї ночі працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Росія атакувала Львів та Кривий Ріг 4 вересня

4 вересня у Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки. Попередньо відомо про 38 травмованих. Семеро людей загинули, троє з них — діти.

Перед цим мер міста Андрій Садовий повідомляв, що загинули жінка та чоловік. За його словами, загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка уточнюють.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький додав, що третя жертва росіян — 14-річна дівчинка.  

Вибухи лунали також у Кривому Розі. Там росіяни поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури в центрі міста. Була зруйнована будівля готелю з 1 по 3 поверхи.

Повідомляється, що у результаті ракетної атаки постраждали пʼятеро людей: жінки 62, 83 і 84 років, 70-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. Дитина у лікарні. Решта оговтуватиметься вдома.

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