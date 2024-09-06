Сили ППО збили 27 дронів під час нової атаки РФ на Україну

Уночі та вранці 6 вересня країна-агресорка Росія атакувала мирні українські міста та села ракетами й ударними дронами. Повітряний бій триває досі.
Головні тези:
- Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи були залучені до захисту України під час атаки РФ.
- Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України.
- Поблизу Львова через падіння уламків дрона спалахнула пожежа, яку дуже швидко ліквідували рятувальники.
Атака РФ на Україну 6 вересня — перші подробиці
Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, для нового повітряного нападу ворог використав одну керовану авіаційну ракету Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей.
Окрім того, також були застосовані 44 ударні БпЛА типу “Shahed” (райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ –рф, Чауда, Крим).
Щоб збити ворожі цілі, були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Окрім того, наголошується, що протиповітряна оборона працювала в багатьох регіонах України, а саме: у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.
Біля Львова впали уламки "Шахеда" й почалася пожежа
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він розповів, що у ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.
За словами міського голови, почали горіти складські приміщення біля села Малехів.
Згідно з останніми даними, в результаті атаки ворога ніхто не постраждав.
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