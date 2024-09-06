Сили ППО збили 27 дронів під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 27 дронів під час нової атаки РФ на Україну

ППО
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Джерело:  online.ua

Уночі та вранці 6 вересня країна-агресорка Росія атакувала мирні українські міста та села ракетами й ударними дронами. Повітряний бій триває досі.

Головні тези:

  • Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи були залучені до захисту України під час атаки РФ.
  • Протиповітряна оборона працювала в 12 областях України.
  • Поблизу Львова через падіння уламків дрона спалахнула пожежа, яку дуже швидко ліквідували рятувальники.

Атака РФ на Україну 6 вересня — перші подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, для нового повітряного нападу ворог використав одну керовану авіаційну ракету Х-59 та одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей.

Окрім того, також були застосовані 44 ударні БпЛА типу “Shahed” (райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ –рф, Чауда, Крим).

Щоб збити ворожі цілі, були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників — локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває! — йдеться в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що протиповітряна оборона працювала в багатьох регіонах України, а саме: у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Біля Львова впали уламки "Шахеда" й почалася пожежа

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він розповів, що у ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.

За словами міського голови, почали горіти складські приміщення біля села Малехів.

Згідно з останніми даними, в результаті атаки ворога ніхто не постраждав.

Рятувальники Львівщини ліквідували пожежу спричинену ворожим обстрілом. Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі, — розповіли в ДСНС.

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