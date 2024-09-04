Німеччина замовила для України 17 систем IRIS-T

За словами канцлера ФРН Олафа Шольца, його команда замовила додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Бундесверу та Сил оборони України.

Берлін посилить протиповітряну оборону України

З такою заявою німецький лідер виступив під час візиту на військову базу неподалік міста Кіль 4 вересня.

Олаф Шольц звернув увагу на те, що закупівля для Бундесверу шести систем IRIS-T відіграє головну роль у зміцненні європейської ініціативи протиповітряної оборони "Небесний щит". Її учасницями, як відомо, є 21 держава.

Окрім того, канцлер офіційно підтвердив замовлення 17 систем IRIS-T для України.

Згідно з даними інформаційної агенції DPA мовиться про 8 систем середньої дальності (SLM) та ще 9 — малої (SLS).

Що також важливо розуміти, чотири системи SLM і три SLS уже перебувають в Україні.

За словами Олафа Шольца, ці системи допомогли українським захисникам збити понад 250 російських ракет, дронів і безпілотників і врятувати багато життів.

Чотири з них — по дві середньої та малої дальності — будуть відправлені до кінця цього року, а решта — з наступного… Це свідчить про те, що німецька підтримка України не припиняється. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Як уже згадувалося 3 вересня, нижня палата парламенту Румунії проголосувала за законопроєкт, який дасть можливість передати Україні систему ППО Patriot.

Це рішення було ухвалене на тлі того, що на територію країни багато залітали уламки російських безпілотників, коли армія РФ завдавала ударів по українських портах.

Напередодні уряд Румунії направив відповідний закон до парламенту на затвердження. Як тільки президент Клаус Йоханніс підпише законопроєкт, уряд видасть наказ про передачу Patriot Україні, — зазначають журналісти. Поширити

Варто також додати, що офіційний Бухарест уже озвучив свою вимогу щодо надання Україні Patriot.