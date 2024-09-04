Германия заказала для Украины 17 систем IRIS-T

По словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, его команда заказала дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T разной конфигурации для Бундесвера и Сил обороны Украины.

Берлин усилит противовоздушную оборону Украины

С таким заявлением немецкий лидер выступил во время визита на военную базу недалеко от города Киль 4 сентября.

Олаф Шольц обратил внимание на то, что закупка для Бундесвера шести систем IRIS-T играет главную роль в укреплении европейской инициативы противовоздушной обороны "Небесный щит". Его участниками, как известно, является 21 государство.

Кроме того, канцлер официально подтвердил заказ 17 систем IRIS-T для Украины.

Согласно данным информационного агентства DPA, речь идет о 8 системах средней дальности (SLM) и еще 9 — малой (SLS).

Что также важно понимать, четыре системы SLM и три SLS уже находятся в Украине.

По словам Олафа Шольца, эти системы помогли украинским защитникам сбить более 250 российских ракет, дронов и беспилотников и спасти много жизней.

Четыре из них — по две средней и малой дальности — будут отправлены до конца этого года, а остальные — со следующего… Это свидетельствует о том, что немецкая поддержка Украины не прекращается. Олаф Шольц Канцлер Германии

Румыния готова предоставить Украине систему Patriot

Как уже упоминалось 3 сентября, нижняя палата парламента Румынии проголосовала за законопроект, который позволит передать Украине систему ПВО Patriot.

Это решение было принято на фоне того, что на территорию страны много раз залетали обломки российских беспилотников, когда армия РФ наносила удары по украинским портам.

Накануне правительство Румынии направило соответствующий закон в парламент на утверждение. Как только президент Клаус Йоханнис подпишет законопроект, правительство выдаст приказ о передаче Patriot Украине, — отмечают журналисты. Поделиться

Стоит также добавить, что официальный Бухарест уже озвучил свое требование касательно предоставления Украине Patriot.