Силы ПВО сбили 27 дронов во время новой атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 27 дронов во время новой атаки РФ на Украину

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью и утром 6 сентября страна-агрессорка Россия атаковала мирные украинские города и села ракетами и ударными дронами. Воздушный бой продолжается до сих пор.

Главные тезисы

  • Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы были привлечены к защите Украины во время атаки РФ.
  • Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины.
  • Вблизи Львова из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар, который очень быстро ликвидировали спасатели.

Атака РФ на Украину 6 сентября — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, для нового воздушного нападения враг использовал одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей.

Кроме того, также были применены 44 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Крым).

Чтобы сбить вражеские цели были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбиты 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников — локационно потерянные на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), один БПЛА вернулся в направлении оккупированного Донбасса. Еще несколько воздушных целей (вероятно, ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается! — сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что противовоздушная оборона работала во многих регионах Украины, а именно в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Возле Львова упали обломки "Шахеда" и начался пожар

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что в ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины вспыхнул пожар.

По словам мэра, начали гореть складские помещения возле села Малехов.

Согласно последним данным, в результате атаки врага никто не пострадал.

Спасатели Львовщины ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом. Сегодня ночью, в результате падения обломков беспилотника произошел пожар. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля, — рассказали в ГСЧС.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ использует новую тактику при атаках на Харьковщине
Артиллерия ВСУ
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия заказала для Украины 17 систем IRIS-T
IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Возле Львова вспыхнул пожар после атаки российских дронов
Андрей Садовой
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?