Силы ПВО сбили 27 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Ночью и утром 6 сентября страна-агрессорка Россия атаковала мирные украинские города и села ракетами и ударными дронами. Воздушный бой продолжается до сих пор.

Атака РФ на Украину 6 сентября — первые подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, для нового воздушного нападения враг использовал одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей.

Кроме того, также были применены 44 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Крым).

Чтобы сбить вражеские цели были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбиты 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников — локационно потерянные на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), один БПЛА вернулся в направлении оккупированного Донбасса. Еще несколько воздушных целей (вероятно, ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается! — сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что противовоздушная оборона работала во многих регионах Украины, а именно в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

Фото: facebook.com/kpszsu

Возле Львова упали обломки "Шахеда" и начался пожар

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что в ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины вспыхнул пожар.

По словам мэра, начали гореть складские помещения возле села Малехов.

Согласно последним данным, в результате атаки врага никто не пострадал.