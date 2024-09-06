Силы ПВО сбили 27 дронов во время новой атаки РФ на Украину

Ночью и утром 6 сентября страна-агрессорка Россия атаковала мирные украинские города и села ракетами и ударными дронами. Воздушный бой продолжается до сих пор.
Главные тезисы
- Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы были привлечены к защите Украины во время атаки РФ.
- Противовоздушная оборона работала в 12 областях Украины.
- Вблизи Львова из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар, который очень быстро ликвидировали спасатели.
Атака РФ на Украину 6 сентября — первые подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, для нового воздушного нападения враг использовал одну управляемую авиационную ракету Х-59 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей.
Кроме того, также были применены 44 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков — Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда, Крым).
Чтобы сбить вражеские цели были привлечены: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, сообщается, что противовоздушная оборона работала во многих регионах Украины, а именно в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.
Возле Львова упали обломки "Шахеда" и начался пожар
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он рассказал, что в ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины вспыхнул пожар.
По словам мэра, начали гореть складские помещения возле села Малехов.
Согласно последним данным, в результате атаки врага никто не пострадал.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-