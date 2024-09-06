Возле Львова вспыхнул пожар после атаки российских дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Возле Львова вспыхнул пожар после атаки российских дронов

Андрей Садовой
пожар
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В результате атаки дронов вблизи Львова начался пожар. Согласно последним данным, пострадавших нет.

Главные тезисы

  • Вблизи Львова вспыхнул пожар из-за атаки российских дронов.
  • Львовские спасатели быстро смогли потушить огонь.
  • В Киевской области также зафиксировали российские дроны.

Атака России на Львовскую область 6 сентября. Что известно

Первыми подробностями поделился мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины вспыхнул пожар.

Начали гореть складские помещения возле села Малехов.

Спасатели сразу приехали на место происшествия и начали ликвидировать пожар.

Андрей Садовый также добавил, что информации о пострадавших пока нет.

На территории нашей общины на этот раз все спокойно. Еще раз благодарим силы ПВО, — написал он.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС города Львов, в 04:42 пожарные ликвидировали пожар. К ликвидации пожара были привличены 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.

Там также официально подтвердили, что в результате происшествия травмированных и погибших нет.

Спасатели Львовщины ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом. Сегодня ночью, в результате падения обломков беспилотника, в с. Мурованое Львовского района произошел пожар. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на месте вызова горело 4 большегрузных автомобиля, — рассказали в ГСЧС.

В Киевской области работает ПВО

Утром 6 сентября в Киевской области также зафиксировали российские дроны, которые пытаются уничтожить украинские силы ПВО.

В воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям, — сказано в сообщении Киевской ОВА.

Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российского БпЛА в направлении Белой Церкви с северо-востока.

Кроме того, указано, что сохраняется угроза ударных дронов для Черниговщины.

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