Возле Львова вспыхнул пожар после атаки российских дронов

В результате атаки дронов вблизи Львова начался пожар. Согласно последним данным, пострадавших нет.
Главные тезисы
- Вблизи Львова вспыхнул пожар из-за атаки российских дронов.
- Львовские спасатели быстро смогли потушить огонь.
- В Киевской области также зафиксировали российские дроны.
Атака России на Львовскую область 6 сентября. Что известно
Первыми подробностями поделился мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, в ночь на 6 сентября из-за падения обломков "Шахеда" вблизи Львовской общины вспыхнул пожар.
Начали гореть складские помещения возле села Малехов.
Спасатели сразу приехали на место происшествия и начали ликвидировать пожар.
Андрей Садовый также добавил, что информации о пострадавших пока нет.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС города Львов, в 04:42 пожарные ликвидировали пожар. К ликвидации пожара были привличены 32 спасателя и 6 единиц спецтехники.
Там также официально подтвердили, что в результате происшествия травмированных и погибших нет.
В Киевской области работает ПВО
Утром 6 сентября в Киевской области также зафиксировали российские дроны, которые пытаются уничтожить украинские силы ПВО.
Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях, а также соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Воздушные силы ВСУ сообщили о движении российского БпЛА в направлении Белой Церкви с северо-востока.
Кроме того, указано, что сохраняется угроза ударных дронов для Черниговщины.
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