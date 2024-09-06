Біля Львова спалахнула пожежа після атаки російських дронів

Внаслідок атаки дронів поблизу Львова здійнялася пожежа. Згідно з останніми даними, постраждалих немає.

Атака Росії на Львівську область 6 вересня. Що відомо

Першими подробицями поділився мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, у ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.

Почали горіти складські приміщення біля села Малехів.

Рятувальники одразу приїхали на місце події та почали ліквідовувати пожежу.

Андрій Садовий також додав, що інформації щодо постраждалих наразі немає.

На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО, — написав він. Поширити

Як повідомляє пресслужба ДСНС міста Львів, О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.

Там також офіційно підтвердили, що внаслідок події травмованих та загиблих немає.

Рятувальники Львівщини ліквідували пожежу спричинену ворожим обстрілом. Сьогодні вночі, внаслідок падіння уламків безпілотника, в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі, — розповіли в ДСНС. Поширити

У Київські області працює ППО

Вранці 6 вересня на Київщині також зафіксували російські дрони, які намагаються знищити українські сили ППО.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, — йдеться в повідомленні Київської ОВА. Поширити

Місцева влада закликала мешканців перебувати в укриттях, а також дотримуватися інформаційної тиші і не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російського БпЛА у напрямку Білої Церкви з північного сходу.

Окрім того, вказано, що зберігається загроза ударних дронів для Чернігівщини.