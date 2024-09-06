Біля Львова спалахнула пожежа після атаки російських дронів

Внаслідок атаки дронів поблизу Львова здійнялася пожежа. Згідно з останніми даними, постраждалих немає.
Головні тези:
- Поблизу Львова спалахнула пожежа через атаку російських дронів.
- Львівські рятувальники швидко змогли загасити вогонь.
- У Київській області також зафіксували російські дрони.
Атака Росії на Львівську область 6 вересня. Що відомо
Першими подробицями поділився мер Львова Андрій Садовий.
За його словами, у ніч на 6 вересня через падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа.
Почали горіти складські приміщення біля села Малехів.
Рятувальники одразу приїхали на місце події та почали ліквідовувати пожежу.
Андрій Садовий також додав, що інформації щодо постраждалих наразі немає.
Як повідомляє пресслужба ДСНС міста Львів, О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі залучались 32 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки.
Там також офіційно підтвердили, що внаслідок події травмованих та загиблих немає.
У Київські області працює ППО
Вранці 6 вересня на Київщині також зафіксували російські дрони, які намагаються знищити українські сили ППО.
Місцева влада закликала мешканців перебувати в укриттях, а також дотримуватися інформаційної тиші і не фіксувати та не викладати в мережу роботу ППО.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух російського БпЛА у напрямку Білої Церкви з північного сходу.
Окрім того, вказано, що зберігається загроза ударних дронів для Чернігівщини.
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